'धर्मेंद्र तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे', जब हेमा मालिनी से बोली थीं डिंपल कपाड़िया

राजेश खन्ना अपने दौर के सबसे सफल एक्टर्स में से एक थे. लेकिन उनके साथी कलाकारों के प्रति उनका अहंकारी रवैया और शूटिंग को घंटों तक रोकने की आदत अक्सर उनके साथ काम करने वालों को परेशान करती थी. उस दौर की जानी मानी अदाकारा हेमा मालिनी भी परेशान लोगों में से एक थीं. मतभेदों के बावजूद, हेमा और राजेश ने 13 फिल्मों में एक साथ काम किया. इसका कारण था हेमा की डिंपल कपाड़िया के साथ दोस्ती, जो उस समय राजेश खन्ना से नई-नई शादी करके आई थीं. जब डिंपल की मुलाकात हेमा से हुई, वो टीनएजर थीं. हेमा डिंपल से 9 साल बड़ी थीं. चूंकि दोनों अपने निजी जीवन में संघर्ष कर रही थीं, इसलिए उनकी गर्मजोशी भरी दोस्ती हो गई थी.

राजेश-हेमा के बीच होते थे मतभेद

हेमा मालिनी की जीवनी 'हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' में एक्ट्रेस ने शेयर किया था कि राजेश खन्ना उनके साथ 'अजीब व्यवहार' करते थे. चूंकि वह उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं देती थीं, इसलिए वह उन्हें 'अहंकारी' मानते थे. हेमा को भी उनके बारे में यही महसूस होता था. लेकिन इस दौरान हेमा अक्सर डिंपल को देखती थीं, जो अपने पति के साथ शूटिंग के लिए आती थीं. दोनों एक-दूसरे की हमराज बन गईं. डिंपल और राजेश की शादी तब हुई थी, जब डिंपल केवल 16 साल की थीं और राजेश 32 साल के थे. इस शादी में शुरू से ही चुनौतियां थीं और हेमा इसे करीब से देख सकती थीं. हेमा के लिए भी यह दौर उतना ही मुश्किल था क्योंकि वह धर्मेंद्र से प्यार करती थीं, जो पहले से शादीशुदा थे और उनके चार बच्चे थे.

शादी के बाद अकेली पड़ गई थीं डिंपल

हेमा ने अपनी जीवनी में बताया कि उन्हें डिंपल के प्रति एक 'गर्मजोशी भरा एहसास' था. वह उन्हें एक 'छोटी बहन' की तरह देखती थीं. हेमा ने डिंपल की नई शादी के बाद की अकेलापन भरी स्थिति को याद करते हुए कहा, 'यह बच्ची एक बड़ी साड़ी में लिपटी हुई थी, जूड़ा बनाए हुए और उसकी कलाइयों में चूड़ियां भरी थीं. फिर जल्द ही उसका एक बच्चा भी हो गया. आउटडोर लोकेशन्स के दौरान, वहां बैठकर सिगरेट पीती और शराब पीती थी. लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि यह गलत या अशोभनीय था. मुझे पता था कि वह बहुत तनाव से गुजर रही थी और वह बहुत अकेली थी. राजेश पूरे दिन शूटिंग करते थे और शाम को अपने दोस्तों के साथ देर रात तक बातचीत करते और शराब पीते थे. डिंपल के पास कोई साथी नहीं था.'

डिंपल को किसी के साथ की जरूरत थी और क्योंकि हेमा अक्सर अपने माता-पिता के साथ सफर करती थीं, तो डिंपल उनके साथ समय बिताती थीं. उन्होंने बताया था, 'मुझे लगता है कि उसे वह पारिवारिक माहौल पसंद था. इसलिए वह हमारे साथ बहुत समय बिताती थी.' हेमा ने हिंट दिया कि उनका निजी जीवन भी कई बाधाओं से गुजर रहा था और वह डिंपल से सलाह लेती थीं. उन्होंने बताया, 'उन दिनों मेरे निजी जीवन में बहुत तनाव था और मैं इस बारे में डिंपल से बात करती थी. देखिए मैं तब शादीशुदा नहीं थी, जबकि वह थी. इसलिए कुछ ऐसी चीजें या सलाह थीं जो वह मुझे दे सकती थीं.'

धर्मेंद्र पर नहीं था भरोसा

दूसरी ओर डिंपल भी अपनी समस्याओं से जूझ रही थीं. उन्होंने बहुत कम उम्र में एक सुपरस्टार से शादी की थी. अपनी हिट डेब्यू फिल्म 'बॉबी' के बावजूद उन्हें फिल्में छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था. उन्होंने बहुत कम उम्र में मदरहुड को भी अपनाया था. उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन इसके बावजूद वह हेमा की सच्ची दोस्त थीं.

डिंपल ने उसी किताब में याद किया कि उनका मानना था कि धर्मेंद्र कभी हेमा से शादी नहीं करेंगे. उन्होंने कहा था, 'देखिए मैं उन दिनों इतनी गुस्सैल थी कि उनकी समस्याओं पर बहुत भड़क जाती थी. मैं उन्हें कहती थी कि यह आदमी (धर्मेंद्र) तुमसे कभी शादी नहीं करेगा. तुम्हें जागना होगा और इसके बारे में कुछ करना होगा. और अगर उसने मेरी बात मान ली होती…' बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा ने 1980 में शादी कर ली थी. उनकी दो बेटियां हैं- ईशा और अहाना देओल.

