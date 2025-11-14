scorecardresearch
 

Feedback

हेमा मालिनी को पसंद करते थे धर्मेंद्र, इसलिए 'सीता और गीता' में काम करने को हुए राजी, डायरेक्टर ने बताया

फिल्म डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र की तारीफ की है. उनका कहना है कि फिल्म 'सीता और गीता' में छोटा रोल होने के बावजूद, धर्मेंद्र काम करने के लिए राजी हुए जिसके लिए काफी हिम्मत चाहिए थी.

Advertisement
X
हेमा मालिनी की 'सीता और गीता' में धर्मेंद्र का था छोटा रोल (Photo: Instagram@dreamgirlhemamalini)
हेमा मालिनी की 'सीता और गीता' में धर्मेंद्र का था छोटा रोल (Photo: Instagram@dreamgirlhemamalini)

बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र और उनका परिवार इन दिनों बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है. एक्टर की तबीयत पिछले कुछ दिनों से काफी खराब चल रही है. वो अस्पताल में भर्ती थे और फिलहाल उनका इलाज जारी है. फैंस धर्मेंद्र की अच्छी सेहत की लगातार कामना कर रहे हैं. अब धर्मेंद्र की तबीयत के बीच डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने एक्टर की तारीफ की है.

धर्मेंद्र की तारीफ में क्या बोले रमेश सिप्पी?

रमेश सिप्पी बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर हैं. वो कल्ट-क्लासिक फिल्म 'शोले' बना चुके हैं, जिसमें धर्मेंद्र ने 'वीरू' का रोल प्ले किया था. हालांकि 'शोले' से पहले दोनों 'सीता और गीता' फिल्म में साथ काम कर चुके थे. हाल ही में रेडियो नशा संग बातचीत में डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने बताया कि धर्मेंद्र ने 'सीता और गीता' में छोटा रोल होने के बावजूद फिल्म करने के लिए हामी भरी. 

सम्बंधित ख़बरें

Dharmendra, hema malini
जब हेमा मालिनी के प्यार में पड़े थे धर्मेंद्र, टीम को दी रिश्वत, फ‍िर किया रोमांस  
Dharmendra, Sunil Lahri
दिल्ली ब्लास्ट-धर्मेंद्र की तबीयत से दुखी रामायण शो फेम सुनील, बोले- उम्मीद कायम  
Sunny Deol angry on paparazzi
धर्मेंद्र के घर के बाहर लगा पैपराजी का तांता, भड़के सनी देओल, बोले- शर्म नहीं आती? 
Amitabh bachchan met dharmendra
धर्मेंद्र से मिलने अकेले निकल पड़े अमिताभ? फैंस बोले- जय-वीरू का मिलन... 
Jeetendra Govinda Prem Chopra Govinda
मुश्किल में ये चार बड़े स्टार्स, कैसी है तबीयत! 

उनसे जब पूछा गया कि फिल्म में धर्मेंद्र के अलावा क्या उन्होंने राजेश खन्ना को कास्ट करने का सोचा? तो डायरेक्टर ने कहा, 'मैंने राजेश खन्ना को कास्ट नहीं करना चाहा क्योंकि वो उस वक्त बहुत बड़े स्टार बन चुके थे. और हमें वो ठीक नहीं लगा कि हम उन्हें सीता और गीता में रोल का ऑफर दें. हमने संजीव कुमार को अप्रोच किया क्योंकि वो अलग-अलग तरह के रोल्स करने के लिए जाने जाते हैं.'

Advertisement

'धर्मेंद्र के साथ मैंने उससे पहले कभी काम नहीं किया था. लेकिन मैं उनसे मिलने गया और मैंने उन्हें खुलकर उनके रोल के बारे में बता दिया. उन्होंने थोड़ा सोचा और फिर हां कह दिया. मुझे खुशी हुई कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म में काम करने की हिम्मत दिखाई जिसमें मूल रूप से औरत हीरो थी. हालांकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो दोनों हेमा मालिनी को पसंद करते थे.' 

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी

बॉलीवुड में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी काफी मानी जाने वालों में से थी. दोनों ने एकसाथ करीब 45 फिल्मों में काम किया, जिसमें से अधिक्तर सभी सक्सेसफुल रहीं. दोनों का प्यार सेट पर शुरू हुआ, जिसके बाद बात शादी तक पहुंच गई. धर्मेंद्र शादीशुदा होने के बावजूद, दूसरी शादी कर गए जिससे परिवार में थोड़ी दिक्कतें आईं. लेकिन समय के साथ-साथ सबकुछ सही हो गया. आज धर्मेंद्र अपनी दोनों पत्नियों और छह बच्चों के साथ एक परफेक्ट फैमिली मैन की तरह जीते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement