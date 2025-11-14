हेमा मालिनी को पसंद करते थे धर्मेंद्र, इसलिए 'सीता और गीता' में काम करने को हुए राजी, डायरेक्टर ने बताया

बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र और उनका परिवार इन दिनों बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है. एक्टर की तबीयत पिछले कुछ दिनों से काफी खराब चल रही है. वो अस्पताल में भर्ती थे और फिलहाल उनका इलाज जारी है. फैंस धर्मेंद्र की अच्छी सेहत की लगातार कामना कर रहे हैं. अब धर्मेंद्र की तबीयत के बीच डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने एक्टर की तारीफ की है.

और पढ़ें

धर्मेंद्र की तारीफ में क्या बोले रमेश सिप्पी?

रमेश सिप्पी बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर हैं. वो कल्ट-क्लासिक फिल्म 'शोले' बना चुके हैं, जिसमें धर्मेंद्र ने 'वीरू' का रोल प्ले किया था. हालांकि 'शोले' से पहले दोनों 'सीता और गीता' फिल्म में साथ काम कर चुके थे. हाल ही में रेडियो नशा संग बातचीत में डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने बताया कि धर्मेंद्र ने 'सीता और गीता' में छोटा रोल होने के बावजूद फिल्म करने के लिए हामी भरी.

उनसे जब पूछा गया कि फिल्म में धर्मेंद्र के अलावा क्या उन्होंने राजेश खन्ना को कास्ट करने का सोचा? तो डायरेक्टर ने कहा, 'मैंने राजेश खन्ना को कास्ट नहीं करना चाहा क्योंकि वो उस वक्त बहुत बड़े स्टार बन चुके थे. और हमें वो ठीक नहीं लगा कि हम उन्हें सीता और गीता में रोल का ऑफर दें. हमने संजीव कुमार को अप्रोच किया क्योंकि वो अलग-अलग तरह के रोल्स करने के लिए जाने जाते हैं.'

Advertisement

'धर्मेंद्र के साथ मैंने उससे पहले कभी काम नहीं किया था. लेकिन मैं उनसे मिलने गया और मैंने उन्हें खुलकर उनके रोल के बारे में बता दिया. उन्होंने थोड़ा सोचा और फिर हां कह दिया. मुझे खुशी हुई कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म में काम करने की हिम्मत दिखाई जिसमें मूल रूप से औरत हीरो थी. हालांकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो दोनों हेमा मालिनी को पसंद करते थे.'

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी

बॉलीवुड में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी काफी मानी जाने वालों में से थी. दोनों ने एकसाथ करीब 45 फिल्मों में काम किया, जिसमें से अधिक्तर सभी सक्सेसफुल रहीं. दोनों का प्यार सेट पर शुरू हुआ, जिसके बाद बात शादी तक पहुंच गई. धर्मेंद्र शादीशुदा होने के बावजूद, दूसरी शादी कर गए जिससे परिवार में थोड़ी दिक्कतें आईं. लेकिन समय के साथ-साथ सबकुछ सही हो गया. आज धर्मेंद्र अपनी दोनों पत्नियों और छह बच्चों के साथ एक परफेक्ट फैमिली मैन की तरह जीते हैं.

---- समाप्त ----