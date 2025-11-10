scorecardresearch
 

Feedback

वेंटिलेटर पर नहीं 89 साल के धर्मेंद्र, टीम ने किया कंफर्म, कहा- चिंता की बात नहीं

एक्टर धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वेंटिलेटर पर होने की खबरों के बीच उनकी टीम ने कहा कि धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं है.

Advertisement
X
धर्मेंद्र हुए अस्पताल में एडमिट (Photo: X @aapkadharam)
धर्मेंद्र हुए अस्पताल में एडमिट (Photo: X @aapkadharam)

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की हालत खराब बताई जा रही है. उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कुछ ही देर पहले यह खबर आई थी कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है. हालांकि, उनकी टीम ने इंडिया टुडे/आजतक को बताया कि धर्मेंद्र अस्पताल में जरूर हैं, लेकिन उनकी सेहत में सुधार हो रहा है. इस खबर ने उनके चाहने वालों को शॉक दे दिया है. 

धर्मेंद्र की हालत में सुधार

हालांकि टीम ने राहत की खबर दी है. टीम ने वेंटिलेटर की बात को सिरे खारिज करते हुए कहा है कि वो सिर्फ अस्पताल में भर्ती हुए हैं. उन्होंने कहा कि, “वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है.” साथ ही परिवार और टीम ने इस समय सभी से गोपनीयता बनाए रखने की अपील की है. खबर है कि, उनका परिवार उनके पास मौजूद है. वहीं बेटियों को भी यूएस से बुला लिया गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

पंजाब के लड़के की सिने सुपरस्टार बनने की जर्नी, देखें बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र की कहानी  
Esha Deol
44 साल की हुईं Dharmendra और Hema की बेटी Isha Deol! 
Adnan Sami
Film wrap: फिर बढ़ा अदनान सामी का वजन, अस्पताल में एडमिट हुए 89 साल के धर्मेंद्र 
Dharmendra
अस्पताल में एडमिट हुए 89 साल के धर्मेंद्र, फैन्स को हुई चिंता, सामने आई हेल्थ अपडेट 
agastya nanda in ikkis trailer
'इक्कीस' का ट्रेलर रिलीज, अगस्त्य नंदा का शानदार काम, रोंगटे खड़े कर देगी कहानी  

बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर फैंस चिंतित हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह अफवाहें फैल गईं कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है. हालांकि, धर्मेंद्र की टीम ने इन खबरों का खंडन कर दिया है. उन्होंने कहा कि इस समय अभिनेता को शांत माहौल और आराम की जरूरत है ताकि वे जल्द स्वस्थ हो सकें.

Advertisement

इक्कीस फिल्म में नजर आएंगे एक्टर

धर्मेंद्र भले ही 89 साल के हैं लेकिन इडंस्ट्री में वो आज भी एक्टिव हैं. धर्मेंद्र को हाल ही में फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ के बाद 'तेरी बातों मे ऐसा उलझा जिया' में देखा गया था, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था. वो अगस्त्य नंदा की इक्कीस में भी नजर आने वाले हैं. ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी. सोशल मीडिया पर अब उनके फैंस जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं. उनके चाहने वालों को उनके एडमिट होने से गहरा झटका लगा है. 

धर्मेंद्र पिछले कुछ वक्त से अपने फार्महाउस पर ही रह रहे थे. उन्हें खेती करना, जानवरों के बीच रहना अच्छा लगता है. 

हिट हैं डायलॉग्स 

धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय सितारों में से एक हैं. छह दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने ‘शोले’, ‘चुपके चुपके’, ‘सीता और गीता’, ‘धरम वीर’ जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. उनके डायलॉग्स आज भी खूब दोहराए जाते हैं. इनमें- 'इलाका कुत्तों का होता है', 'बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाचना', 'चुन-चुन के मारूंगा' जैसे शामिल हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement