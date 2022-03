कैसे फिल्म 'साजिश' के लिए साथ आए Dharmendra- Saira Banu? एक्टर ने शेयर किया दिलचस्प किस्सा

बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह अक्सर फैन्स संग अपने पुराने किस्से शेयर करते नजर आते हैं. कितनी बार तो धर्मेंद्र फैमिली फोटोज और इंस्टाग्राम पर फिल्मी दुनिया से जुड़े दिलचस्प मोमेंट्स तक शेयर करते हैं. बुधवार को धर्मेंद्र ने अपने जमाने की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस सायरा बानो संग एक किस्सा साझा किया. ट्विटर पर धर्मेंद्र ने एक थ्रोबैक वीडियो शेयर किया जो फिल्म 'साजिश' का गाना है. इसके साथ ही धर्मेंद्र ने बताया कि वह यह फिल्म करने तो नहीं वाले थे, लेकिन सायरा बानो ने जैसे ही इस फिल्म को करने के लिए हामी भरी, उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया.

धर्मेंद्र ने शेयर किया थ्रोबैक वीडियो

धर्मेंद्र ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "दोस्तों, मैं इस फिल्म को कभी नहीं करना चाहता था. मैंने प्रोड्यूसर से ऐसे ही कहा कि जाओ और सायरा बानो को साइन करो. उस समय सायरा बानो को किसी फिल्म के लिए साइन करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन सायरा इस फिल्म को करने के लिए तैयार हो गईं. उन्होंने मेरे से कहा कि धरम, मैं यह फिल्म तुम्हारे लिए कर रही हूं. तो फिर हम कुछ न कह सके. यह गाना हमने हॉन्ग कॉन्ग में शूट किया था."

pic.twitter.com/MGm3KeIAUa Friends, i never wanted to do this Film . So i asked the producer to go And sign Saira , very difficult to Sign Her those days . But Saria happily agreed and told me “Dharam, i did it for you” So hum kuchh na keh sake . we shot this song in Hongkong.