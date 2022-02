खेती में बिजी धर्मेंद्र, बोले- प्याज लगवा दिए हैं, आलू लगवाने जा रहा हूं

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस उम्र में भी कितने सक्रिय हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है. वे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों जगह एक्ट‍िव हैं. एक ओर वे फिल्मों में काम कर रहे हैं तो दूसरी ओर वे खेती कर रहे हैं. बीते दिन धर्मेंद्र ने अपने खेतों से एक वीड‍ियो शेयर किया है. धर्मेंद्र ने बताया कि उन्होंने खेतों में प्याज लगवा दिए और अब आलू लगवाने हैं. एक्टर के इस ट्वीट पर उनके फैंस ने उन्हें प्यार भेजा है.

उन्होंने खेत के किनारे खड़े हुए एक वीड‍ियो ट्वीट किया है. धर्मेंद्र ने लिखा- 'दोस्तों...कैसे हैं आप? प्याज लगवा दिए हैं...आलू लगवाने जा रहा हूं.' वीड‍ियो में धर्मेंद्र खेत में काम कर रहे अपने वर्कर्स को प्रात्साह‍ित करते हुए नजर आए. वे कहते हैं 'शाबाश...अच्छी तरह करो जरा...जीते रहो. ऐसे ही काम होता है'. उनके इस पोस्ट पर फैंस ने उनकी तारीफ करते हुए उन्हें प्रेरणा बताया है.

यूजर के रिप्लाई पर धर्मेंद्र ने कहा- आपके खेत को देख रूह ख‍िल उठती है

एक यूजर ने चने के खेत से अपनी फोटो शेयर की जिसपर धर्मेंद्र ने जवाब दिया- 'कप‍िल, ये प्यारी जमीन आपकी.....ब्लैक सॉयल...जहां सब कुछ पैदा होता है. आपके खेत देख कर रूह ख‍िल उठती है. मालिक ने मेरी भी सुन ली. हथेली पे सरसों जमाने लगा हूं. आप सब की दुआएं मेहर का असर है. जमीन जान है मां है अपनी.'

