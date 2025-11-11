scorecardresearch
 

'यहां बैठकर मैं ख्वाब देखता था', जब अपने गांव पहुंचे थे धर्मेंद्र, आंखों से बहते रहे आंसू

धर्मेंद्र के कई पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं. इन सभी में उनके परिवार समेत पंजाब के उस गांव की बात हो रही है, जहां एक्टर पैदा हुए थे. साल 2019 में रियलिटी शो 'सुपरस्टार सिंगर' के मंच पर धर्मेंद्र की गांव से जुड़ी यादों को ताजा किया गया था. ऐसे में उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे.

धर्मेंद्र ने याद किए थे पुराने दिन (Photo: Aajtak)
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अपनी हेल्थ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. 10 नवंबर को तबियत खराब होने के चलते उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया. उनकी हालत बिगड़ने के बाद एक्टर को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था. उनका परिवार उनका ख्याल रख रहा है और अस्पताल में उनके साथ है. धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल, बेटी ईशा देओल और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने उनकी हेल्थ अपडेट भी शेयर की है. सभी का कहना है कि एक्टर की हालत इलाज से बेहतर हो रही है.

धर्मेंद्र हुए थे इमोशनल

इस बीच धर्मेंद्र के कई पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं. इन सभी में उनके परिवार समेत पंजाब के उस गांव की बात हो रही है, जहां एक्टर पैदा हुए थे. साल 2019 में रियलिटी शो 'सुपरस्टार सिंगर' के मंच पर धर्मेंद्र के लिए उनके गांव से जुड़ी एक वीडियो तैयार की गई थी, जिसे देखते ही उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे. तो वहीं साल 2014 में धर्मेंद्र को एक्टर विनय पाठक के शो 'हर घर कुछ कहता है' में देखा था. इस दौरान उन्होंने पंजाब के अपने पुश्तैनी घर का दौरा किया था. गांव के खेत में ट्रैक्टर चलाते, अपने स्कूल की दीवारों को तांकते और घर में लगी तस्वीरों में दिखने वाली यादों को जीते धर्मेंद्र को इस एपिसोड में देखा गया था.

धर्मेंद्र, पंजाब के सानेह वाल गांव के रहने वाले हैं. यहां केवल किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के घर उनका जन्म हुआ था. 'सुपरस्टार सिंगर' के मंच पर उस पुलिया को दिखाया गया था, जहां धर्मेंद्र ने अपना एक्टर बनने का सपना देखा, और जहां वो रोज अपने दोस्तों के साथ बैठा करते थे. उन्होंने एक ट्रेन भी सोच रखी थी, जो पंजाब से सीधे मुंबई जाती थी. ऐसे में एक्टर ने बड़े होने के बाद उसी ट्रेन को पकड़ा और मुंबई चली गए थे. यहां उन्हें बड़ा एक्टर बनते देख धर्मेंद्र के माता-पिता भी बहुत कुछ हुए थे. इस वीडियो को देखते हुए धर्मेंद्र की आंखों में आंसू आ गए थे. उनके साथ उनके बेटे सनी देओल और पोते करण देओल भी शो पर पहुंचे थे. दोनों धर्मेंद्र को देख इमोशनल हो गए थे.

घर लौटकर पुरानी यादों को किया था ताजा

विनय पाठक के शो में उसी पुलिया, स्कूल और घर पर धर्मेंद्र गए थे. विनय संग बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि कैसे वो बचपन में शरारत किया करते थे. धर्मेंद्र के मुताबिक, उन्होंने अपने भाई अजित के साथ मिलकर घर की एक लकड़ी की कुर्सी तोड़ दी थी. उन्हें डर था कि पिता को पता चला तो दोनों भाइयों की पिटाई होगी. ऐसे में उन्होंने कुर्सी को जोड़कर रख दिया था. बाद में उनकी बुआ उनके घर आई और उसपर बैठीं. बुआ थोड़ी भारी थीं, ऐसे में कुर्सी टूट गई थी. पिता के पूछने पर उन्होंने बुआ पर इल्जाम लगा दिया था. विनय पाठक के शो की शूटिंग के दौरान कई फैंस भी धर्मेंद्र के पुश्तैनी घर के बाहर जमा हुए थे. सभी उन्हें देखकर खुश थे.

