बेशुमार पैसा, शोहरत और नाम... लेकिन धर्मेंद्र को जीवनभर रहा इस बात का मलाल

बॉलीवुड इंडस्ट्री में सवन्नाटा पसरा पड़ा है. 89 साल के धर्मेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं. फैन्स की आंखें नम हैं और हर किसी के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है. मुंबई स्थित श्मशान घाट में धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया. देओल परिवार की तरफ से भी हीमैन की मौत की खबर पर ऑफिशियल बयान नहीं आया है. फैन्स और फिल्मी सितारों के बीच गम का माहौल है. हेमा मालिनी को बेटी ईशा संभाल रही हैं.

इसी बीच धर्मेंद्र का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि 37 साल उन्होंने फिल्मफेयर की 'ब्लैक लेडी' जीतने का इंतजार किया. इसके पीछे का धर्मेंद्र माइक पर स्टेज पर खड़े होकर किस्सा भी सुना रहे हैं. धर्मेंद्र का कहना रहा कि उन्होंने इतनी सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं, लेकिन तब भी उन्हें 'ब्लैक लेडी' नहीं मिली.

धर्मेंद्र ने सुनाया किस्सा

धर्मेंद्र ने कहा- मुझे 37 साल हो गए हैं. मैं हर साल सूट सिलवाता था और उसके साथ की मैचिंग टाई ढूंढता था. ये सोचकर कि शायद मुझे ये ब्लैक लेडी अवॉर्ड मिल जाए. ये कहकर धर्मेंद्र हंसने लगते हैं. आगे कहते हैं कि ये सोचकर हर साल निकल जाता था, लेकिन मुझे ये अवॉर्ड नहीं मिला. कभी नहीं मिला. मैं 60 के दशक में मैंने 'अनुपमा' की, 'फूल और पत्थर' की. बहुत सारी फिल्में कीं, गोल्डन जुबली हुई, सिल्वर जुबली हुई फिल्मों की, लेकिन मुझे ये अवॉर्ड नहीं मिला.

उसके बाद मैंने सूट सिलवाने बंद कर दिए. मैचिंग टाई ढूंढनी बंद कर दी. मैंने सोचा कि मैं टी-शर्ट पहन लूंगा, बुला लेंगे तो ऐसे ही चला जाऊंगा. मैंने सोचा कि कच्छे के साथ चला जाऊंगा. तब भी मुझे ये अवॉर्ड नहीं मिला. तो मैंने सोचा कि क्या करूं यार. आज 37 साल के बाद ये अवॉर्ड मिला है मुझे. लेकिन इस ब्लैक लेडी में मैं पिछले 15 सालों की ब्लैक लेडी देख रहा हूं. जो मुझे मिलनी चाहिए थी. मैं हमेशा आप लोगों से प्यार करता रहूंगा. हमेशा.

वीडियो में देखा जा सकता है कि पास में दिलीप कुमार साहब भी खड़े हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं. सायरा बानू भी साथ खड़ी नजर आ रही हैं. धर्मेंद्र आगे कहते हैं कि मेरे दिल की आवाज से दिल की बात करता हूं. बाकी नहीं करता. आप सभी का शुक्रिया.

