जब धर्मेंद्र ने बिना पूछे कर ली थी सुपरस्टार के बेडरूम में एंट्री, फिर लगानी पड़ी दौड़

धर्मेंद्र वो नाम है, जो कभी बॉक्स ऑफिस की सफलता की गारंटी देता था. आज भी फैंस से वही प्यार और समर्पण धर्मेंद्र को मिलता है, जो कभी एक जमाने में मिला करता था. चाहनेवाले उनकी एक झलक पाने के लिए इकट्ठा होते हैं. लेकिन लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बनने से बहुत पहले, एक समय था जब वह खुद किसी के दीवाने हुआ करते थे और उसके दरवाजे के बाहर खड़े थे.

धर्मेंद्र का अपने आदर्श के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि एक बार उन्होंने सभी सीमाएं पार कर दी थीं. यहां तक कि वह एक सुपरस्टार के घर में बिना अनुमति के घुस गए थे. धर्मेंद्र का सिनेमा सफर शानदार सफलता से शुरू नहीं हुआ था. उनकी शुरुआती फिल्में प्रभाव नहीं डाल सकीं, लेकिन जल्द ही उनका नाम ही थिएटरों में भीड़ खींचने के लिए काफी हो गया.

उनका आकर्षण, काया और सहज अभिनय ने उन्हें बॉलीवुड के सबसे प्रिय सितारों में से एक बना दिया. घर-घर में नाम बनने से पहले एक यंग धर्मेंद्र ने खुद को एक असामान्य स्थिति में पाया था. वो बिना पूछे एक बॉलीवुड सुपरस्टार के घर में घुस गए थे. यह चौंकाने वाली कहानी खुद धर्मेंद्र ने दिलीप कुमार: द सबस्टेंस एंड द शैडो में बताई थी. भले ही दोनों एक्टर्स ने कभी स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं किया, लेकिन धर्मेंद्र हमेशा दिलीप कुमार को अपना बड़ा भाई और प्रेरणा मानते थे.

अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए धर्मेंद्र ने लिखा कि जब वे 1952 में मुंबई आए, तब वे लुधियाना में पढ़ाई कर रहे थे. वह दिलीप कुमार के प्रति लगभग भक्ति जैसी प्रशंसा रखते थे. एक दिन धर्मेंद्र खुद को रोक न सके और वे अभिनेता के घर के बाहर खड़े हो गए. यहां उन्होंने एक लकड़ी की सीढ़ी देखी जो एक कमरे तक जा रही थी. ऐसे में धर्मेंद्र चुपचाप उस पर चढ़ गए. वो इस बात से अनजान थे कि जिस कमरे के बाहर वो आ पहुंचे है, वो उनके आदर्श एक्टर का बेडरूम है, जिसके अंदर दिलीप कुमार सो रहे थे.

धर्मेंद्र ने कहा था, 'तब मैं एक्टर नहीं था. मैं बिना किसी से पूछे अंदर चला गया और उनके कमरे के बाहर खड़ा हो गया. वह सो रहे थे, पतले, सुंदर. लेकिन जब उन्होंने आंखें खोलीं और एक अजनबी को उन्हें घूरते देखा, तो वे चीख पड़े. मैं इतना डर गया और तुरंत भाग गया.'

धर्मेंद्र ने बाद में खुलासा किया कि उन्होंने 1958 में एक टैलेंट प्रतियोगिता के दौरान दिलीप कुमार की बहन से मुलाकात की थी. इसी तरह वे दिग्गज एक्टर से जुड़े. उनकी डेब्यू फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' फ्लॉप रही थी. धर्मेंद्र जल्द ही हिंदी सिनेमा के सबसे सफल और प्रिय हीरो में से एक बन गए. उन्होंने अनगिनत हिट फिल्में दीं और सिनेमाई इतिहास में अपनी जगह बनाई.

