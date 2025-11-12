scorecardresearch
 

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र को सुबह 7.30 बजे मिला डिस्चार्ज, घर पर चलेगा इलाज, परिवार का फैसला

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र को आज सुबह ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है. धर्मेंद्र अब अस्पताल से घर लौट गए हैं. वो परिवार के बीच हैं. घर पर ही उनका आगे का इलाज चलेगा.

अस्पताल से घर लौटे धर्मेंद्र ( Photo: Instagram @aapkadharam)
Dharmendra Discharged From Hospital: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. धर्मेंद्र को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. आज सुबह ही धर्मेंद्र हॉस्पिटल से अपने घर पहुंचे हैं. धर्मेंद्र का आगे का इलाज अब उनके घर पर ही होगा. धर्मेंद्र के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खबर सामने आने के बाद फैंस ने राहत की सांस ली है. 

अस्पताल से डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र

धर्मेंद्र का इलाज कर रहे है डॉक्टर ने खुद दिग्गज एक्टर की सेहत को लेकर ये बड़ा अपडेट दिया है. डॉक्टर ने बताया कि बुधवार की सुबह धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. डॉक्टर्स की टीम अब घर पर ही धर्मेंद्र का इलाज करेगी. 

डॉक्टर Pratit Samdani ने समाचार एजेंसी को एक्टर की सेहत के बारे में जानकारी देते हुए कहा- धर्मेंद्र जी को आज सुबह 7.30 बजे ही डिस्चार्ज कर दिया गया है. उनका इलाज अब घर पर ही होगा. परिवार ने ये फैसला लिया है कि उनका इलाज घर पर ही किया जाए. 

धर्मेंद्र को क्या हुआ था?
89 साल के धर्मेंद्र उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं. 10 नवंबर को उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. धर्मेंद्र की तबीयत बिड़ने की खबर सामने आते ही देशभर में चिंता का माहौल बन गया था. हर कोई एक्टर की सलामती की दुआ कर रहा था और लगता है कि ऊपरवाले ने धर्मेंद्र के चाहेवालों की दुआ सुन ली है, क्योंकि आज सुब धर्मेंद्र को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. एक्टर अब अपने घर परिवार के बीच लौट चुके हैं.

इस बीच एक्टर की हेल्थ को लेकर कई अफवाहें भी फैलीं, मगर अब राहत की बात ये है धर्मेंद्र अब अस्पताल से घर लौट आए हैं. 

