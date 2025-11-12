'अफवाह ना फैलाएं', अस्पताल से घर लौटे धर्मेंद्र, परिवार ने जारी किया बयान

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र को बुधवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. धर्मेंद्र रिकवर हो रहे हैं और अब घर पर ही उनका इलाज किया जाएगा. धर्मेंद्र के हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद देओल परिवार ने एक स्टेटमेंट जारी किया है. जानते हैं कि धर्मेंद्र की फैमिली ने उनके ट्रीटमेंट को लेकर क्या कहा.

और पढ़ें

देओल परिवार ने जारी किया स्टेटमेंट

89 साल के धर्मेंद्र को कुछ दिन पहले जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परिवार और अस्पताल की ओर से जांच से जुड़ी जानकारी शेयर नहीं की गई है. तीन दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद उन्हें घर ले आया गया है.

धर्मेंद्र के डिस्चार्ज होने के बाद देओल फैमिली ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि- श्री धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और घर पर उनका इलाज किया जाएगा. हम मीडिया और जनता से अनुरोध करते हैं कि किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं. उनके और परिवार के निजी जीवन का सम्मान करें. हम सभी के प्यार, दुआओं और शुभकामनाओं के लिए आभारी हैं. कृपया उनका सम्मान करें, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं. धर्मेंद्र को लेकर बयान उनके बेटे सनी देओल की पीआर टीम की ओर से जारी किया गया.



ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉ. प्रतीत समदानी ने कहा कि धर्मेंद्र जी को सुबह लगभग 7:30 बजे डिस्चार्ज किया गया. अब परिवार की इच्छा के अनुसार उनका इलाज घर पर ही होगा. डॉक्टर से जब उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बस इतना कहा कि धर्मेंद्र जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है.



उड़ी थी मौत की अफवाह

Advertisement

मंगलवार को धर्मेंद्र के निधन की झूठी अफवाह फैलाई गई, जिसके बाद परिवार ने तुरंत इसका खंडन किया. ईशा देओल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पापा को लेकर झूठी खबर फैलाई जा रही है. मेरे पापा स्थिर हैं और ठीक हो रहे हैं. कृपया हमारी निजता का सम्मान करें.

धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर उनके चाहने वाले परेशान हैं. सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और गोविंदा जैसे सितारे उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे. इस वक्त हर कोई देओल परिवार के लिए परेशान नजर आ रहा है.

---- समाप्त ----