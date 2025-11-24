सिनेमा के एक युग का अंत... ही-मैन धर्मेंद्र को देश ने नम आंखों से दी विदाई

बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं. मुंबई स्थित श्मशान घाट में धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार हुआ. ईशा देओल, सनी देओल और हेमा मालिनी की आंखें नम नजर आईं. दोस्त अमिताभ बच्चन मायूस दिखे. शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उन्हें बड़ा भाई बताकर अलविदा कहा. हालांकि, देओल परिवार की तरफ से हीमैन की मौत की खबर पर ऑफिशियल बयान नहीं आया है.

और पढ़ें

काफी समय से बीमार थे धर्मेंद्र

धर्मेंद्र कुछ समय से बीमार चल रहे थे. वो अस्पताल में भी काफी दिन भर्ती रहे. फिर उन्हें परिवार की सहमति से घर शिफ्ट किया गया. हेमा मालिनी ने एक्टर के मौत की फेक न्यूज चलाने पर गुस्सा जाहिर किया था. हेमा ने बताया था कि घर पर ही उनका इलाज चल रहा है. मेडिकल सेटअप लगाया गया है. लेकिन आखिरकार उन्हें बचाया नहीं जा सका.

पीएम मोदी ने धर्मेंद्र के निधन पर जताया दुख

पीएम नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताते हुए पोस्ट लिखा है. X पर पोस्ट लिखकर उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र का जाना एक सदी की समाप्ति है. पीएम ने धर्मेंद्र के काम की तारीफ की है.

सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने X पर लिखा- लोकप्रिय फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुःखद एवं कला व फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है. उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके प्रशंसकों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

Advertisement

लोकप्रिय फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुःखद एवं कला व फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि!



प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके प्रशंसकों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।



ॐ… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 24, 2025

सेलेब्स ने दी अंतिम विदाई

एक्टर आमिर खान, हेमा मालिनी और ईशा देओल श्मशान घाट के बाहर स्पॉट हुए. ईशा रोती हुईं नजर आईं. सलमान खान, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन ने भी हीमैन को अंतिम विदाई दी. श्मशान घाट के बाहर टाइट सिक्योरिटी थी.

पिता से जाने से टूटे सनी-बॉबी देओल

धर्मेंद्र के जाने से देओल परिवार में सभी गमगीन हैं. मुंबई के विले पार्ले स्थित श्मशान घाट में एक्टर के परिवारवाले मौजूद हैं. उनसे मिलने फिल्मी सितारे लगातार आ रहे हैं. सनी देओल और बॉबी देओल अभी भी श्मशान घाट में मौजूद हैं. सलमान खान से लेकर आमिर, शाहरुख, गोविंदा ने आकर परिवार को सांत्वना दी.

शत्रुघ्न सिन्हा को हुआ धर्मेंद्र के जाने का गम

शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपने जिगरी दोस्त धर्मेंद्र की याद में पोस्ट लिखी- उन्होंने लिखा कि मेरा दिल टूटा हुआ है, दर्द हो रहा है, दुखी भी हूं, क्योंकि मेरा जिगरी दोस्त, बड़ा भाई और हीरो इस दुनिया को छोड़कर चला गया. धर्मेंद्र को मैं सबसे ज्याजा प्यार करते हैं. जो बंदा मिट्टी से बना था, पंजाब और महाराष्ट्र के लिए 'भारत रत्न' थे वो. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा में जो योगदान दिया है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत याद करूंगा.

Advertisement

प्रियंका चोपड़ा ने दी श्रद्धांजलि

धर्मेंद्र की थ्रोबैक फोटो शेयर कर प्रियंका चोपड़ा ने एक्टर को श्रद्धांजलि दी. इसी के साथ उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया. प्रियंका ने लिखा- मुझे साल 2001 याद है, जब मैंने विजयता फिल्म्स के साथ अपनी फिल्म साइन की थी. फिल्म का पहला अमाउंट मुझे मिला था. पहली फिल्म थी जो मैंने इस बैनर तले शूट की थी. इनका बड़ा बेटा इसका हिस्सा था.

इंडस्ट्री में धर्मेंद्र और उनके परिवार ने ही मुझे बहुत कम्फर्टेबल और वेलकमिंग महसूस कराया था. वो भी तब जब कोई नहीं जानता था. बहुत कम लोग ऐसा होते हैं, जो मुंबई में आए एक नए टैलेंट की कद्र करते हैं. मैं अपने करियर के शुरुआती दौर से देओल परिवार को जानती हूं. सनी और बॉबी के साथ मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं. मेरे लिए ये पर्सनल लॉस है.

---- समाप्त ----