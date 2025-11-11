scorecardresearch
 

Dharmendra Death Live Updates: नहीं रहे दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र, 89 की उम्र में ली अंतिम सांस

Dharmendra Death Live Updates: बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है. 89 के धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे. धर्मेंद्र के जाने से उनके परिवार समेत पूरा देश सदमे में है. हर कोई नम आंखों से एक्टर को याद कर रहा है.

नहीं रहे दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Photo: ITG)
Dharmendra Death Live Updates: बॉलीवुड इंडस्ट्री के ही-मैन और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है. 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. धर्मेंद्र के निधन से पूरा देओल परिवार गहरे सदमे में है. देशभर में मातम का माहौल छा गया है. बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है. हर किसी की आंखें नम हैं और दिल भारी है.

धर्मेंद्र को क्या हुआ था?

89 साल के धर्मेंद्र उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे. सोमवार (10 नवंबर) को उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. वो डॉक्टर की निगरानी में थे. 10 दिन पहले भी वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे. एक्टर की सलामती को लेकर देशभर में दुआएं की जा रही थीं. मगर अफसोस आज उन्होंने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. 

शानदार रहा धर्मेंद्र का फिल्मी सफर

धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के उन रोशन सितारों में से एक हैं, जिनकी चमक हमेशा बरकरार रहेगी. उन्होंने अपने कई दशकों के लंबे करियर में एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में की हैं. उनकी कई फिल्में एवरग्रीन साबित हुईं, जैसे शोले, सीता और गीता, धरम वीर.

धर्मेंद्र की दमदार शख्सियत के साथ, उनकी एक्टिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनके अंदाज ने हमेशा फैंस को अपना दीवाना बनाया. बच्चे, बूढ़े या फिर नौजवान...धर्मेंद्र हर उम्र के लोगों के दिल में उतर गए. उन्हें फैंस का हमेशा बेशुमार प्यार मिला है. धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे चहेते स्टार्स में से एक थे.

अमिताभ के नाती संग की आखिरी फिल्म

फिल्मों के लिए उनके प्यार का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उम्र के आखिरी पड़ाव तक, वो एक्टिग में एक्टिव रहे. उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस है, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के नातिन अगस्त्य नंदा संग काम किया है. ये फिल्म इसी साल 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. मगर रिलीज से पहले ही धर्मेंद्र का निधन हो गया. धर्मेंद्र भले ही आज हमारे साथ नहीं हैं, मगर वो हमेशा फैंस के दिलों में एक खूबसूरत याद बनकर जिंदा रहेंगे. 

---- समाप्त ----
