'ये मेरा बेटा है...', मुश्किल में थे कपिल शर्मा, फरिश्ता बन धर्मेंद्र ने की थी मदद, याद कर हुए भावुक

कॉमेडियन कपिल शर्मा ने धर्मेंद्र को पिता समान बताया और उनकी पहली मुलाकात का किस्सा साझा किया, जिसमें धर्मेंद्र ने उनके शो के लिए पहली बार गेस्ट बनने का समर्थन किया था. कपिल ने बताया कि कैसे धर्मेंद्र ने उनके करियर के शुरुआती दिनों में मदद की थी, जब कोई अन्य सेलेब्रिटी उनके शो में आने को तैयार नहीं था.

पिता समान थे धर्मेंद्र- कपिल शर्मा (Photo: Instagram @kapilsharma)
बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र देओल इस दुनिया को अलविदा कह, अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद चुके हैं. परिवार से लेकर पूरी इंडस्ट्री और फैंस सदमे में हैं. कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी उनके जाने का गहरा सदमा लगा है. वो उन्हें पिता समान मानते थे. कपिल ने धर्मेंद्र को याद करते हुए उनसे हुई पहली मुलाकात का किस्सा सुनाया और बताया कि कैसे उन्होंने उनकी मदद की थी. 

पिता समान थे धर्मेंद्र

कपिल की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 का ट्रेलर आज लॉन्च किया गया. इस इवेंट के दौरान धर्मेंद्र को भी याद किया गया. उन्होंने बताया कि कैसे मुश्किल समय में धर्मेंद्र उनके लिए फरिश्ता साबित हुए थे. जब बाकी कोई सेलेब उनके शो में आने को राजी नहीं था, धर्मेंद्र ने उनकी मदद की और पहले गेस्ट बने थे. 

कपिल बोले- धरम जी मेरे लिए क्या थे, इससे हर कोई वाकिफ है, उनका जाना ऐसा है जैसे अपने किसी परिवार के सदस्य का जाना. क्योंकि जब मैंने अपने पिता को खोया था तब मैं 22 साल का था. जब पिता से कुछ सीखने उम्र थी तब ही वो चले गए थे. लेकिन जब मैं मुंबई आया, मुझे अपना शो शुरु करना था, तब किसी को हमारे शो के बारे में कुछ नहीं पता था. कौन प्रोड्यूसर, कैसा शो क्या है क्या नहीं. कोई गेस्ट आने को तैयार नहीं था. 

कैसे धर्मेंद्र बने थे पहले गेस्ट?

कपिल ने आगे कहा कि- मैं धरम पाजी को पहली बार एक फ्लाइट में मिला था, हम सब टोरंटो जा रहे थे. उस फ्लाइट में हमारी इतनी दोस्ती हो गई, हम पूरे टाइम जोक सुनाते हुए गए थे. फिर बाद में मुझे लगा कि एक बार उनके पास जाते हैं, अगर वो शो में आ पाएं तो. हमने उनसे मिलने का वक्त लिया और उन्होंने कुछ नहीं पूछा क्या है-कैसे है. मैंने बस कहा कि पाजी मैं शो बना रहा हूं. उस वक्त उनकी एक फिल्म आ रही थी, वो बिजी थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम से कहा कि- ये मेरा बेटा है, इसको कैसे भी एक डेट निकालकर दो. तो वो हमारे शो पर आने वाले सबसे पहले गेस्ट थे.  

कपिल का शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल 2013 में शुरू हुआ था, इसके पहले गेस्ट धर्मेंद्र बने थे. शो खूब हिट हुआ था. लोगों ने दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया था.

