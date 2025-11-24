scorecardresearch
 

अलविदा धर्मेंद्र... 'हीमैन' के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

बॉलीवुड के 'ही मैन' धर्मेंद्र का निधन हो चुका है. उनकी खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई है. अक्षय कुमार, करण जौहर, करीना कपूर से लेकर हिंदी सिनेमा का हर बड़ा सितारा धर्मेंद्र जैसे लेजेंड को श्रद्धांजलि दे रहा है.

धर्मेंद्र की मौत पर बॉलीवुड का रिएक्शन (Photo: IFFA)
हिंदी सिनेमा के लिविंग लेजेंड धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे. 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है. धर्मेंद्र की मौत से बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी गहरा सदमा पहुंचा है. हर बड़ा सितारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है. अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, अजय देवगन समेत कई एक्टर्स उनके जाने से दुखी हैं.

करण जौहर ने कहा 'एक युग का अंत'

फिल्ममेकर करण जौहर, जिन्होंने धर्मेंद्र को दो साल पहले उनकी फिल्म 'रॉकी रानी की प्रेम कहानी' में डायरेक्ट किया था, उन्होंने एक्टर की मौत को एक युग का अंत बताया है. अपने इंस्टाग्राम पर करण ने लिखा, 'ये एक युग का अंत है... एक विशाल मेगा स्टार... मेनस्ट्रीम सिनेमा में एक हीरो का अवतार... हर रूप से सुंदर और सबसे रहस्यमय स्क्रीन प्रेजेंस. वो हमेशा भारतीय सिनेमा के एक लिविंग लीजेंड रहेंगे... सिनेमा के इतिहास के पन्नों में परिभाषित और समृद्ध रूप से मौजूद... लेकिन सबसे बढ़कर वो सबसे अच्छे इंसान थे. हमारी इंडस्ट्री में सभी उन्हें बहुत प्यार करते थे.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karan Johar (@karanjohar)

अक्षय कुमार ने किया धर्मेंद को याद

अक्षय ने अपने X पर धर्मेंद्र को याद करते हुए लिखा, 'बड़े होते हुए, धर्मेंद्र जी ऐसे हीरो थे जो हर लड़का बनना चाहता था... हमारी इंडस्ट्री के असली ही-मैन. पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद. आप अपनी फिल्मों और अपने द्वारा फैलाए गए प्यार के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगे. ओम शांति.'

धर्मेंद्र के जाने से दुखी कपिल शर्मा

कॉमेडियन कपिल शर्मा ने धर्मेंद्र के जाने पर कहा कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो दोबारा अपने पिता को खो चुके हैं. कपिल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'अलविदा धरम पाजी आपका जाना बहुत ही दुखदायी है, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी बार पिता को खो दिया है. आपने जो प्यार और आशीर्वाद दिया वो हमेशा मेरे दिल में और यादों में रहेगा. कैसे एक पल में किसी के दिल में बस जाते हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता था. हमारे दिल में आप हमेशा रहेंगे. ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दें.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma)

अजय देवगन और काजोल ने भी जताया शोक

एक्टर अजय देवगन और उनकी पत्नी काजोल ने भी धर्मेंद्र की मौत पर शोक जताया है. अजय ने X पर दुख जताते हुए लिखा, 'धरम जी के बारे में सुनकर दिल टूट गया. उनकी गर्मजोशी, उदारता और मौजूदगी ने कलाकारों की पीढ़ियों को प्रेरित किया. इंडस्ट्री ने एक दिग्गज खो दिया है... और हमने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जिसने हमारे सिनेमा की आत्मा को आकार दिया. RIP, धरम जी.'

काजोल ने इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र और अपने बेटे युग की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'अच्छे इंसानों के ओजी चले गए हैं और दुनिया अब उसके बाद और भी ज्यादा गरीब हो गई है... ऐसा लगता है जैसे हम सिर्फ अच्छे लोगों को ही खो रहे हैं. दिल से दयालु और हमेशा प्यारे. RIP धरमजी... हमेशा प्यार के साथ.'

A post shared by Kajol Devgan (@kajol)

फरहान अख्तर भी हुए भावुक

फिल्ममेकर-एक्टर फरहान अख्तर धर्मेंद्र के जाने से भावुक हैं. उन्होंने उनकी मौत को सिनेमा जगत के लिए किसी क्षति से कम नहीं कहा है. फरहान ने लिखा, 'पूरे फिल्म जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति. फिल्में बनाने वालों और उन्हें देखने वालों के लिए, धरम जी हमेशा वो इंसान रहेंगे जिन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. छह दशकों तक एंटरटेन करने के लिए धन्यवाद. हम लकी हैं कि हमें पर्दे पर और पर्दे के बाहर आपकी गर्मजोशी, आपकी दयालुता, आपकी उदारता, आपके आकर्षण, आपकी तेजी और आपकी बुद्धि का अनुभव हुआ. देओल परिवार के प्रति गहरी संवेदना.'

करीना कपूर ने धर्मेंद्र की मौत पर जताया दुख

एक्ट्रेस करीना कपूर ने भी धर्मेंद्र की मौत पर दुख जताया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करके एक्टर को अंतिम बार याद किया. 

करीना ने दिखाई धर्मेंद्र और राज कपूर की झलक (Photo: Kareena kapoor story screengrab)
करीना ने किया धर्मेंद्र को याद (Photo: Kareena kapoor story screengrab)
मनोज बाजपेयी के परिवार के फेवरेट थे धर्मेंद्र

एक्टर मनोज बाजपेयी ने धर्मेंद्र की मौत के बाद रिएक्ट किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'धरम जी मेरे माता-पिता के प्रिय और मेरे बचपन के हीरो में से एक थे. उनमें एक गर्मजोशी थी जिसका एहसास उनके बोलने से पहले ही हो जाता था. उनकी गरिमा, उनका हास्य और पर्दे पर और पर्दे के बाहर उनके व्यवहार ने उनसे मिलने या उन्हें देखने वाले हर व्यक्ति पर गहरी छाप छोड़ी. उन्हें खोना बेहद निजी एहसास है. उनकी फिल्में, लोगों के लिए उनका प्यार और जिस शक्ति के लिए वो खड़े रहे, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी. ओम शांति.'

सुनील शेट्टी-संजय दत्त ने किया धर्मेंद्र को याद

बॉलीवुड के दो दमदार हीरोज सुनील शेट्टी और संजय दत्त ने धर्मेंद्र की मौत पर दुख जताया. सुनील शेट्टी ने लिखा, 'शालीनता में लिपटी शक्ति. गर्मजोशी में लिपटा स्टारडम. साफ दिल में लिपटी वीरता. यही धरम पाजी की विरासत है. दुनिया के लिए वो ही-मैन थे. जो लोग उन्हें जानते थे, उनके लिए वो सबसे गर्मजोशी इंसान थे. शांति मिले धरम पाजी, आपकी आत्मा को शांति मिले.'

संजय दत्त ने लिखा, 'कुछ लोग सिर्फ आपकी जिंदगी में काम नहीं करते हैं, कुछ आपके दिलों में भी रह जाते हैं. धरम जी उनमें से एक थे. ये एक खालीपन है, जिसे बयां नहीं किया जा सकता. मेरी संवेदनाएं सनी, बॉबी और पूरे परिवार के साथ है.'

अनुपम खेर हुए भावुक

एक्टर अनुपम खेर ने फ्लाइट में बैठे-बैठे अपना वीडियो शेयर किया, जिसमें वो धर्मेंद्र के जाने से अपना दुख जाहिर कर रहे हैं. वो इस दौरान बहुत इमोशनल नजर आएं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anupam Kher (@anupampkher)

बता दें कि धर्मेंद्र की तबीयत 10 नवंबर से खराब बताई जा रही थी. उन्हें सांस लेने में तकलीफ की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था. एक्टर को उस वक्त वेंटिलेटर पर रखा गया. मगर फिर कुछ दिनों बाद उन्हें घर ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी रहा. वो जुहू में अपने बेटे सनी देओल के पास थे, जो अपने पिता का ध्यान रख रहे थे. उनके निधन से पूरा परिवार सदमे में है. 

RIP धर्मेंद्र

