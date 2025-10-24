धर्मेंद्र के फार्म हाउस में की जाती है छठ पूजा, 'बिहारी बेटियों' ने रखा था व्रत, मांगी मन्नत

भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक, छठ पूजा हर साल दिवाली के छह दिन बाद मनाई जाती है. यह त्योहार मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि राज्यों में मनाया जाता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र, जो पंजाबी हैं, उनका भी छठ पूजा से एक खास रिश्ता है.

जी हां, सही पढ़ा आपने, एक बार धर्मेंद्र ने खुद बताया था कि उनकी “बिहारी बेटियों” ने उनके फार्म हाउस पर छठ की पूजा की थी, ये बिहारी बेटियां कौन थीं जिन्होंने अपनी पूजा में एक्टर के अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की थी. आइये बताते हैं.

धर्मेंद्र ने एंजॉय की छठ पूजा

भारतीय सिनेमा के इतिहास में धर्मेंद्र को सबसे बड़े अभिनेताओं में गिना जाता है. 89 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र के चाहने वाले पूरे देश में फैले हुए हैं. वो फिल्मों में भले ही गरम-धरम कहलाते हों, लेकिन असल में उन्हें एक दयालु और विनम्र इंसान माना जाता है. उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की है और उनके प्रति अपने सच्चे दिल का परिचय दिया है. बॉलीवुड में बहुत कम ऐसे सितारे हैं जिन्हें धर्मेंद्र जितना प्यार और सम्मान मिला हो, वह भी तब जब वह अब फिल्मों में ज्यादा सक्रिय नहीं हैं.

साल 2020 में धर्मेंद्र ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक प्यारी सी तस्वीर साझा की थी. तस्वीर में दो लड़कियां झील के किनारे बैठी नजर आ रही थीं. यह फोटो छठ पूजा के दिन की थी, इसलिए दोनों लड़कियां सुंदर पारंपरिक कपड़ों में सजी थीं. अपने ट्वीट में धर्मेंद्र ने बताया था कि ये दो बेटियां उनके और उनके परिवार की भलाई के लिए छठ पूजा मना रही थीं. फोटोज वायरल हुईं, तो कहा जाने लगा कि ये धर्मेंद्र की ही बेटियां हैं, लेकिन बाद में उन्होंने साफ किया कि ये लड़कियां उनके कुक (रसोइए) की बेटियां हैं.

धर्मेंद्र ने फोटो ट्वीट कर लिखा था, मेरे फार्म हाउस की झील पर छठ पूजा सेलिब्रेट करतीं मेरी बिहारी बेटियां. मेरे बिहारी भाईयों और बहनों को छठ की बधाई.

My Bihari babies , celebrating Chhat Pooja at my lake. Happy Chhat pooja 🙏to my Bihari brothers and sisters 🌺🌞 pic.twitter.com/VqCCwJid61 — Dharmendra Deol (@aapkadharam) November 20, 2020

हर त्योहार को मनाते हैं धर्मेंद्र

धर्मेंद्र ने अपने ट्वीट में उन दोनों बच्चियों का धन्यवाद किया और सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं दीं. यह पहली बार नहीं था जब लोगों ने उनकी इंसानियत की तारीफ की थी. धर्मेंद्र अक्सर उन बच्चियों को “मेरी बेटियां” कहकर बुलाते हैं और उनके साथ तस्वीरें और वीडियो साझा करते हैं. बच्चों के लिए उनका प्यार साफ झलकता है, और अपने कुक की बेटियों के साथ उनका रिश्ता इस बात का सबूत है. इंटरनेट पर धर्मेंद्र और उन बच्चियों की कई तस्वीरें मौजूद हैं, जो उनके इस खूबसूरत रिश्ते की कहानी बयां करती हैं.

