बड़े पर्दे पर फिर छाएगा सलीम-जावेद की 'शोले' का जादू, 50 साल बाद इस दिन दोबारा होगी रिलीज

धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की कल्ट-क्लासिक 'शोले' एक बार फिर ऑडियंस बड़े पर्दे पर देख सकेगी. मेकर्स इसे 4k में री-रिलीज करने वाले हैं. ये 'शोले' का अनकट वर्जन होगा.

जल्द बड़े पर्दे पर दोबारा दिखेगी 'शोले' (Photo: IMDb)
हिंदी सिनेमा में यूं तो कई ऐसी फिल्में आईं और गई हैं जिन्हें जनता ने खूब प्यार दिया. मगर साल 1975 में आई फिल्म 'शोले' हर किसी के दिल में इस तरह बसी हुई है जिसे कोई निकाल नहीं सकता. फिल्म के आइकॉनिक गाने, डायलॉग्स, सीन्स और किरदार आज भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते ही हैं.

थिएटर्स में दोबारा लगेगी 'शोले'

'शोले' को रिलीज हुए 50 साल बीत चुके हैं. लेकिन आज भी फिल्म पॉप कल्चर में काफी पॉपुलर है. 'शोले' उन फिल्मों में से है जिसकी लेगेसी को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है. इस फिल्म का जादू थिएटर्स में कैसा था, उसे आज की जेनरेशन तब देख नहीं पाई थी. मगर अब वो इस फिल्म को जल्द बड़े पर्दे पर एक नए अंदाज में देख पाएंगे. 

डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने अनाउंस किया है कि उनकी कल्ट-क्लासिक फिल्म 'शोले: द फाइनल कट' 4k वर्जन में रिलीज होने वाली है, जो इसका ओरिजिनल अनकट वर्जन भी होगी. यानी फिल्म में हमें वो सभी डिलीटेड सीन्स दिखाई देंगे, जो 1975 में आई 'शोले' से हटा दिए गए थे. मेकर्स ने इसका पोस्टर भी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए शेयर किया, जिसमें हमें ठाकुर और गब्बर सिंह की झलक दिखती है. फिल्म की रिलीज डेट 12 दिसंबर, 2025 रखी गई है.

A post shared by Sippy Films (@sippyfilms)

'शोले' देखने के लिए फैंस की बढ़ी एक्सइटमेंट

फिल्म 'शोले' की खासियत यूं तो कई सारी थीं. अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का जय-वीरू बनकर पर्दे पर पक्की दोस्ती दर्शाना, हेमा मालिनी का चुलबुला अंदाज, और गब्बर सिंह का खूंखार अवतार, ये सभी इस फिल्म की कुछ हाईलाइट्स हैं. इन्हीं के साथ सूरमा भोपाली, धन्नो और कालिया जैसे नाम भी शामिल हैं, जिन्हें ऑडियंस अभी तक याद रखती है. 

अब 'शोले' एक बार फिर थिएटर्स में लगने वाली है जिसे देखने के लिए फैंस बेहद एक्साइटेड हैं. वो इस पोस्टर के कमेंट सेक्शन में मेकर्स से फिल्म की टिकट कब बिकेगी, इसके बारे में जानकारी मांग रहे हैं. साथ ही कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस फिल्म को उनके शहर के थिएटर्स में भी लगाएं. बता दें कि 'शोले' को लेजेंडरी राइटर्स सलीम-जावेद ने लिखा था.

---- समाप्त ----
