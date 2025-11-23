दिल टूटे आशिक लगते हैं धनुष, इसलिए 'तेरे इश्क में' हुए कास्ट? एक्टर बोले- मैंने गौर से देखा...

साउथ एक्टर धनुष अपनी नई बॉलीवुड फिल्म 'तेरे इश्क में' की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं. वो इसके प्रमोशन में जोरशोर से जुटे हैं. इस फिल्म को आनंद एल. राय ने डायरेक्ट किया है, और इसमें कृति सेनन भी नजर आएंगी. जहां धनुष कृति संग पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, वहीं आनंद एल राय के साथ उनकी ये दूसरी फिल्म है. इससे पहले दोनों 'रांझणा' में साथ काम कर चुके हैं.

और पढ़ें

प्यार से दूर आशिक क्यों बने धनुष?

दोनों ही फिल्मों मे धनुष ने दिल टूटे एक्टर का किरदार निभाया है. ये महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी कास्टिंग है, इसके बारे में खुद धनुष बताते हैं. हाल ही में वो दिल्ली में फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे. जहां उन्होंने इसका जिक्र किया. एक्टर ने बताया कि वो भावनात्मक रूप से इस तरह के मुश्किल किरदारों की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं और क्यों आनंद एल. राय जैसे डायरेक्टर उन्हें ऐसे किरदारों के लिए बार-बार चुनते हैं.

मीडिया बातचीत के दौरान धनुष ने कहा कि आनंद एल. राय की फिल्में ऊपर से भले ही आसान लगती हैं, लेकिन उनमें बहुत गहरी भावनात्मक मेहनत लगती है. धनुष ने मजाक में कहा, 'आनंद मुझे हमेशा ऐसी फिल्में ही क्यों देते हैं? मैंने उनसे पूछा भी.' इससे पहले कि आनंद कुछ कहें, कृति सेनन ने हंसते हुए कहा,'क्योंकि आपके चेहरे पर दिल टूटने वाला लुक है.'

Advertisement

धनुष ने बताया कि आनंद ने उनसे कहा था कि उनका 'लव फेलियर वाला चेहरा' बहुत अच्छा है. इस बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया. धनुष आगे बोले,'उस दिन मैं घर गया और अपने चेहरे को गौर से देखने लगा कि ऐसा क्या है… लेकिन मैंने इसे कॉम्प्लिमेंट की तरह ही लिया,'

कुंदन और शंकर जैसे किरदार निभाना क्यों मुश्किल है?

रांझणा के अपने किरदार कुंदन के बारे में बात करते हुए धनुष ने बताया कि लोग अक्सर इस रोल की कठिनाई को समझ नहीं पाते. रांझणा बाहर से आसान लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं. कुंदन बहुत मुश्किल किरदार है. जरा सा भी गलत अंदाज हो जाए, तो दर्शक उस किरदार को पसंद नहीं करेंगे.'' उन्होंने बताया कि इस भूमिका के लिए बहुत तैयारी, सावधानी, प्रैक्टिस और होमवर्क करना पड़ा.

तेरे इश्क में के उनके नए किरदार शंकर की अलग इमोशनल जर्नी है, लेकिन उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी. वो बोले, 'शंकर को पसंद करना आसान है, लेकिन उसके अपने स्ट्रगल हैं, जिनके बारे में मैं अभी ज्यादा नहीं बता सकता.'

धनुष ऐसे भावनात्मक रूप से गहरे किरदार क्यों चुनते हैं?

धनुष ने कहा,'जब एक्टर ऐसी चुनौती वाली स्क्रिप्ट पढ़ता है, तो उसे इसे निभाने की उत्सुकता होती है और ये एक मौका लगता है कुछ ऐसा करने का जिसका कोई मतलब हो.' उन्होंने साफ किया कि चुनौती का मतलब हिंसक या आक्रामक किरदार नहीं होता, बल्कि ऐसे किरदार होते हैं जिनमें गहरी भावनाएं, संतुलन और सोच-समझकर किया गया एक्ट चाहिए.

Advertisement

तेरे इश्क में, जिसमें प्रकाश राज भी हैं, 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म का म्यूजिक ए.आर. रहमान ने दिया है.

---- समाप्त ----