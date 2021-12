'कटरीना-विक्की की शादी की तरह सिक्योर रखें पासवर्ड', दिल्ली पुलिस का ट्वीट वायरल

साल 2021 की सबसे बड़ी और आलीशान शादी सम्पन्न हो चुकी है. लवबर्ड्स विक्की कौशल और कटरीना कैफ ऑफिशियली कपल बन गए हैं. दोनों की शादी को लेकर काफी वक्त से मीडिया में बज बना हुआ था. शादी के दिन भी कटरीना विक्की ही खबरों में बने रहे. उनकी शादी को काफी सीक्रेट रखा गया. इतना कि मेहमानों को वेडिंग वेन्यू में मोबाइल फोन की मनाही थी. विक्की-कटरीना की इस सिक्योर एंड सीक्रेट वेडिंग का सहारा दिल्ली पुलिस ने लोगों को मैसेज देने के लिए किया है.

कटरीना-विक्की की शादी पर दिल्ली पुलिस का कमेंट

दिल्ली पुलिस ने लोगों को अपना पासवर्ड सिक्योर रखने की सलाह देते हुए विक्की-कटरीना का शादी का हवाला दिया. ट्वीट में लिखा- हैलो people, अपना पासवर्ड #VicKat की वेडिंग की तरह सिक्योर रखे. लोगों को पासवर्ड सिक्योर रखने के इस उदाहरण ने लोगों का ध्यान खींचा है. इससे पहले भी दिल्ली पुलिस ने लोगों को मैसेज देने के लिए करंट हैपनिंग्स का उदाहरण दिया है.

Hello people,



Keep your passwords as secure as #VicKat wedding. December 10, 2021

दिल्ली पुलिस के इस ट्वीट पर लोगों ने मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा- ये ट्विटर हैंडल अब स्टैंड अप कॉमेडियन हैंडल में तब्दील हो गया है. दूसरे शख्स ने लिखा- पुलिस कॉमेडी कर रही है. ये साइड देखकर अच्छा लगा. एक यूजर ने लिखा- फिर भी फोटोज लीक हो गईं. दूसरी तरफ, विक्की कटरीना कैफ की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

यूपी पुलिस का ट्वीट भी वायरल

दिल्ली ही नहीं यूपी पुलिस ने भी लोगों को साइबर सेफ्टी पर हिदायत देते हुए विक्की-कटरीना की शादी का हवाला दिया है. यूपी पुलिस ने ट्वीट कर लिखा- साइबर क्रिमिनल्स से बचने के लिए विक्की-कटरीना की तरह ऑनलाइन सुरक्षा के दायरे में रहें!

Stay within the crease of ‘online safety’ to prevent getting caught behind the #VicKat by #CyberCriminals!



Stay #CyberSafe pic.twitter.com/JAlyfbZ86k — UP POLICE (@Uppolice) December 9, 2021

This handle turn into stand-up comedian's handle — Tej Rawat (@Tejrawat85) December 10, 2021

Cops doing comedy 🤣🤣🤣

Good to see this side. — Rajesh (@LiveRajeshKS) December 10, 2021

फिर भी फोटोज़ लीक हो गई — SIMRANJEET SINGH (@Jeet4uh) December 10, 2021

9 दिसंबर को शादी के बाद न्यूलीमैरिड कपल ने इंस्टाग्राम पर वेडिंग फोटोज शेयर की थीं. दूल्हा दुल्हन बने विक्की कौशल और कटरीना कैफ की जोड़ी ने लोगों का दिन बना दिया. शादी के जोड़े में दोनों रॉयल कपल लगे. दुल्हन बनीं कटरीना की खूबसूरती से नजरें हटाना मुश्किल था. कटरीना और विक्की शाही शादी के बाद आज हनीमून के लिए निकलेंगे. दोनों वेडिंग वेन्यू से चॉपर में बैठकर जोधपुर एयरपोर्ट निकले.