दीपिका-रणवीर ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, अंबानी के गणेशोत्सव में हुए शामिल, एक्टर का न्यू लुक वायरल

देशभर में गणेशोत्सव की धूम है. बॉलीवुड सेलेब्स भी धूमधाम से गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का एक वीडियो सामने आया है. कपल ने गणेशोत्सव के पावन अवसर पर बप्पा का आशीर्वाद लिया है.
रणवीर सिंह का नया लुक, फैंस फिदा
दीपिका और रणवीर ने बिजनेस टायकून मुकेश और नीता अंबानी के घर पर गणेश उत्सव को अटेंड किया. यहां न्यू पेरेंट्स बने दीपिका-रणवीर ने बप्पा के सामने माथा टेका. इस दौरान रणवीर के लुक ने सबका ध्यान खींचा. वो क्लीन शेव लुक में दिखे. इंस्टा पर वायरल इस वीडियो में दीपिका ब्राउन कुर्ते और हेयरबन में स्टनिंग लगीं. वहीं रणवीर कुर्ता पायजामा और हाफ जैकेट में नजर आए. दोनों ने बप्पा की आराधना की. इस वीडियो में कपल की बेटी दुआ नजर नहीं आती हैं.
दीपिका-रणवीर ने लिया बाप्पा का आशीर्वाद
महाराष्ट्र के मंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनकी पत्नी अमृता फडणवीस, टीना अंबानी, राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी को वीडियो में देखा जा सकता है. दीपिका के एलीगेंट लुक पर फैंस फिदा हो रहे हैं. वहीं कुछ लोग इसलिए खुश हैं कि लंबे वक्त बाद किसी जश्न में दीपिका-रणवीर साथ दिखे हैं. फैंस ने कपल पर प्यार लुटाया है. यूजर्स ने हार्ट इमोजी बनाकर दीपिका की फोटोज की तारीफ की है.
दीपिका-रणवीर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्
वर्कफ्रंट पर, रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म धुरंधर से एक्टर के लुक ने माहौल बना रखा है. इसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. मूवी में लंबे बाल-दाढ़ी में रणवीर दिखेंगे. इसलिए भी अब उनका क्लीन शेव लुक देख यूजर्स सरप्राइज हो रहे हैं. ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वहीं दीपिका मां बनने के बाद से ब्रेक पर हैं. उनकी कई फिल्में पाइपलाइन में हैं. वो अल्लू अर्जुन संग फिल्म कर रही है. सोशल मीडिया पर चर्चा है दीपिका इसी साल नवंबर से इसकी शूटिंग शुरू करेंगी. इसके अलावा कल्कि 2898 एडी 2 में वो नजर आएंगी. शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी किंग में दीपिका का कैमियो हो सकता है. हालांकि अभी उनके स्पेशल अपीयरेंस की खबर को कंफर्म नहीं किया गया है.