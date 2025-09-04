दीपिका की फोटोज से नजर हटाना होगा मुश्किल, रणवीर के कमेंट ने जीता दिल

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बीते साल सितंबर के महीने में मां बनी थीं. इन्होंने बेटी दुआ पादुकोण का इस दुनिया में स्वागत किया था. दीपिका, बेटी की परवरिश में बिजी चल रही हैं. पर जितना हो सके, वो अपने वर्क कमिटमेंट्स को भी पूरा करने की कोशिश में जुटी नजर आती हैं.

दीपिका की फोटोज वायरल

हाल ही में दीपिका विदेश के लिए रवाना हुईं. इस दौरान का एयरपोर्ट फैशन भी इनका वायरल हुआ था. एक्ट्रेस ने डीप ऑरेंज ओवरसाइज स्वेटर के साथ ब्लू डेनिम्स कैरी की थीं. बालों को जुड़े में बांधा हुआ था और इसके साथ लेदर हाई बूट्स कैरी किए थे. न्यूड मेकअप से लुक कम्प्लीट किया था.

दीपिका सोशल मीडिया पर बहुत कम पोस्ट्स करती हैं. इस बार उन्होंने फैन्स को अपने नए लुक से हैरान ही कर दिया. शिमरी गोल्डन स्कर्ट और ओवरसाइज ब्राउन-गोल्डन टॉप में दीपिका बला की खूबसूरत लगीं. कानों में गोल्डन हूप्स पहने थे और ब्लैक लेदर पेंसिल हील्स के साथ ब्लैक पर्स कैरी किया था. न्यूड मेकअप और बालों को हाई बन में बांधकर कैरी किया था. फैन्स ने नोटिस किया कि दीपिका ने पहले से थोड़ा वजन भी कम किया है.

रणवीर सिंह का कमेंट वायरल

रणवीर सिंह, दीपिका की अदाओं के हमेशा से कायल रहे हैं. जब उन्होंने एक्ट्रेस की ये तस्वीरें देखीं तो वो खुद को इनपर कमेंट किए बिना रोक नहीं पाए. रणवीर ने कमेंट करते हुए लिखा- हॉट मम्मा.

शायद दीपिका, दुआ को मुंबई में छोड़कर अकेले ही विदेश गई हैं. हालांकि, वो एक इवेंट के लिए ही सिर्फ गई हैं, जल्द ही उनके वापस लौटने की संभावनाएं जताई जा रही हैं. दुआ के होने के बाद दीपिका का ये दूसरा इवेंट है, जिसे वो अटेंड करने के लिए बाहर गई हैं. इससे पहले दीपिका ने डायमंड जूलरी का एक इवेंट अटेंड किया था, जिसकी तस्वीरें भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थीं.

बता दें कि कुछ दिनों पहले ही दीपिका ने अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर एटली के साथ फिल्म अनाउंस की है. सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि दीपिका इसी साल नवंबर के अंत में इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगी. इसके अलावा दीपिका के पास 'कल्कि 2898 एडी 2' भी है, जिसपर वो काम शुरू करेंगी. कई सारी फिल्में दीपिका के पास हैं जो पाइपलाइन में हैं. शाहरुख खान की आने वाली फिल्म 'किंग' में दीपिका का कैमियो हो सकता है.

