scorecardresearch
 

Feedback

'अरबाज का करियर सेट करने के ल‍िए खान परिवार ने मुझसे छीना क्रेडिट' डायरेक्टर का दावा

'दबंग' फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान के भाई अरबाज खान पर क्रेडिट छीनने का आरोप लगाया है. साथ ही ये भी दावा किया है कि खान परिवार ने उन्हें फिल्म से हटाकर अरबाज के करियर को बनाने की कोशिश की.

Advertisement
X
फिल्म दबंग और सलमान के परिवार पर बोले अभिनव कश्यप (Photo: Instagram @beingsalmankhan, IMDb)
फिल्म दबंग और सलमान के परिवार पर बोले अभिनव कश्यप (Photo: Instagram @beingsalmankhan, IMDb)

फिल्ममेकर अभिनव कश्यप ने कुछ दिनों पहले सलमान खान और उनके परिवार को लेकर कई सारे दावे किए थे. वो पिछले कई सालों से खान परिवार पर उनका करियर खत्म करने का आरोप लगाते आए हैं. अब अभिनव ने सलमान के भाई अरबाज खान से जुड़े दावे किए हैं. उनका कहना है कि खान परिवार ने उन्हें 'दबंग' फिल्म से हटाकर अरबाज के करियर को खड़ा करने की कोशिश की थी.

खान परिवार को लेकर क्या बोले अभिनव कश्यप?

अभिनव ने स्क्रीन संग बातचीत में खान परिवार संग हुए विवाद को लेकर कहा, 'उन्होंने उन चीजों के क्रेडिट लिए, जो उन्होंने किए भी नहीं थे. दबंग उनके करियर की एक ऐतिहासिक फिल्म है और उस वक्त उन्हें ऐसा लगा कि इसका पूरा क्रेडिट लेने की जरूरत है. इसलिए ये मेरे लिए तारीफ की बात है. सक्सेस के कई पिता हैं, फेलियर का कोई नहीं. जो कुछ मेरे साथ दबंग के बाद हुआ, उसका उल्टा मेरे साथ बेशर्म फिल्म के बाद हुआ था.'

सम्बंधित ख़बरें

Bigg Boss 19 weekend ka vaar highlights
बिग बॉस 'वीकेंड का वार' होस्ट नहीं करेंगे सलमान खान, किन दो एक्टर्स ने ली जगह? 
Bigg Boss 19 weekend ka vaar highlights
बिग बॉस के सेट पर जब होते हैं सलमान खान, नहीं आती लाइव ऑडियंस, 24/7 काम करती है टीम 
Abhinav Kashyap says Salman Khan is Gunda
कौन हैं सलमान को 'गुंडा' कहने वाले डायरेक्टर? कंट्रोवर्सी में पर्सनल लाइफ, हो चुका तलाक 
अशनीर ग्रोवर-सलमान खान (Photo: Instagram @colorstv)
सलमान से लिया पंगा, अब विवाद को भूले अशनीर, दबंग खान संग करेंगे काम?  
bigg boss 19 nehal chudasama trolled
ब्यूटी क्वीन से वैम्प बनी ये हसीना! सलमान ने लगाई क्लास, कैसे जीतेगी दिल? 

'मुझे दबंग से बाहर किया और क्रेडिट भी नहीं दिया गया. मुझे लगता है कि ये सब खान परिवार ने जानबूझकर किया ताकि वो अरबाज के करियर को सेट कर सकें.' अभिनव ने आगे कहा, 'एक बार जब मैंने फिल्म बना ली, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथ में एक अच्छी फिल्म आ चुकी है. फिर हर किसी ने क्रेडिट लेने की कोशिश की और तभी फिल्म की मार्केटिंग के दौरान मुझे बाहर किया गया.'

Advertisement

'मेरा एक सपना था कि मैं अपनी फिल्म बनाऊं और मैं पीछे हट गया. उस वक्त किसी से लड़ने का कोई मतलब नहीं था. उन्होंने कुछ चालाकियां की ताकि वो मेरा नाम फिल्म से बाहर रख सकें. मैं उस वक्त यंग था और अपनी पहली फिल्म बना रहा था. मेरे लिए वहां से बाहर निकल जाना ही ठीक था.'

अरबाज खान पर अभिनव ने लगाए कौनसे आरोप?

अभिनव ने आगे सलमान के भाई अरबाज खान को लेकर कहा, 'दबंग अरबाज खान के लिए भी खुद को बतौर प्रोड्यूसर बनकर फाइनेंशियली सेट करने का मौका था. उन्होंने शर्त रखी थी कि वो इस फिल्म में तभी काम करेंगे, जब वो इसे प्रोड्यूस करेंगे जिसके लिए मैं मान गया था. उन्होंने सभी राइट्स अपने अंदर कर लिए थे, लेकिन वो यही चीज फिल्म बनाते समय भूल गए. बाद में जब इसका पहला प्रिंट आया और उन्होंने उसे देखा, उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथ कुछ अच्छा आया है.'

'मैं दबंग 2 छोड़कर खुश था, लेकिन जब वो मेरे पीछे पड़े, मुझे परेशान किया, तो मतभेद हो गए. इसलिए मैंने किनारा कर लिया. उन्हें एक गुलाम किस्म का डायरेक्टर चाहिए था. वो चाहते थे कि मैं वही करूं जो मुझे करने को कहा जाए. वो मेरी क्रिएटिविटी का फायदा उठाएंगे, मुझसे क्रेडिट लेंगे और उससे पैसा कमाएंगे. मैंने ये सबकुछ पहली फिल्म के दौरान नोटिस किया.'

Advertisement

अभिनव ने कुछ दिनों पहले सलमान को लेकर भी बड़ी बातें बोली थीं. उन्होंने एक्टर को गुंडा, बदतमीज कहा था. डायरेक्टर ने दावा किया था कि सलमान सिर्फ काम पर आने का एहसान करते हैं. उन्हें एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं. बता दें कि अभिनव ने सलमान और उनके परिवार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अभिनव को उनका करियर बर्बाद करने की धमकी दी क्योंकि डायरेक्टर ने 'दबंग 2' डायरेक्ट करने से इनकार किया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement