scorecardresearch
 

Feedback

जब शाहरुख खान संग ट्रैवल करने से क्रिकेटर रिंकू सिंह ने किया इनकार, किंग खान बोले- बेटा...

क्रिकेटर रिंकू सिंह ने अपनी आईपीएल टीम कोलकाता के मालिक सुपरस्टार शाहरुख खान को लेकर बातें की हैं. रिंकू ने बताया कि कैसे जब वो अपनी जिंदगी में परेशान थे, तब शाहरुख ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया था.

Advertisement
X
शाहरुख संग रिश्ते पर बोले क्रिकेटर रिंकू सिंह (Photo: PTI, Instagram @imsrk )
शाहरुख संग रिश्ते पर बोले क्रिकेटर रिंकू सिंह (Photo: PTI, Instagram @imsrk )

सुपरस्टार शाहरुख खान बॉलीवुड के साथ-साथ क्रिकेट वर्ल्ड में भी सभी के फेवरेट हैं. वो आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं. शाहरुख अक्सर टूर्नामेंट के दौरान प्लेयर्स संग मिलते रहते हैं जिनके साथ उनका बेहतरीन बॉन्ड देखा जाता है. अब उसी टीम के खिलाड़ी रिंकू सिंह ने सुपरस्टार संग अपने खास रिश्ते पर खुलकर बात करते हुए उनकी तारीफ की है.

शाहरुख संग कैसी थी रिंकू सिंह की पहली मुलाकात?

रिंकू सिंह ने शाहरुख संग अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया है. साल 2018 में रिंकू पहली बार सुपरस्टार से मिले थे. उनका कहना है कि शाहरुख हर प्लेयर को एक ही तरह से प्यार करते हैं. वो उनसे वैसे ही मिलते हैं, जैसे बाकी प्लेयर्स से मिलते हैं. शाहरुख हर मैच के बाद टीम से मिलने ग्राउंड पर आते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

suryakumar yadav
संजू, रिंकू और जितेश... टीम इंडिया की प्लेइंग11 में ये तिकड़ी बढ़ाएगी सूर्या-गंभीर की टेंशन 
रिंकू सिंह अब सिर्फ टी20 क्रिकेट तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं.
सिर्फ T20 का टैग काफी नहीं..., रिंकू सिंह ने बताई अपनी फ्यूचर प्लानिंग 
Shreekant On Team India
पूर्व क्रिकेटर Shreekant ने की Team India की भविष्यवाणी 
Rinku Singh
Rinku Singh ने अपनी लवस्टोरी पर किया बड़ा खुलासा! 
Rinku Singh
'उम्मीद नहीं थी...', एशिया कप के लिए टीम में चुने जाने पर रिंकू ने तोड़ी चुप्पी 

राज शमानी के पॉडकास्ट में रिंकू सिंह ने कहा, 'जब मैंने कोलकाता के लिए खेलना शुरू किया था, तब वो मुझे उतना अच्छे से नहीं जानते थे. लेकिन तब भी वो हर प्लेयर को एक जैसे ही ट्रीटमेंट देते हैं. वो हम सभी से गले मिले और हमें प्यार दिया. मेरा बॉन्ड सर के साथ वहां से शुरू हुआ. बाद में हम लोग पार्टीज में मिले और साथ डांस भी किया. उसने हमारे रिश्ते को मजबूत करने का काम किया. '

Advertisement

रिंकू ने आगे उस वक्त को भी याद किया जब वो अपनी जिंदगी के सबसे खराब वक्त से गुजर रहे थे. उनका नाम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में नहीं आया था. तब भी शाहरुख ने ही उनका हौसला बढ़ाया था. रिंकू को शाहरुख संग चार्टर्ड प्लेन में ट्रेवल करने का मौका मिला था, जिसे पहले क्रिकेटर ने ठुकराया. लेकिन फिर बाद में वो मान गए. 

शाहरुख संग चार्टर्ड फ्लाइट में जाने के लिए क्यों मजबूर हुआ क्रिकेटर?

रिंकू ने बताया, 'आईपीएल के दौरान मुझे मुंबई अकेले ट्रैवल करना था क्योंकि पूरी टीम वहां पहले ही पहुंच चुकी थी. मैं छूट गया था क्योंकि मेरा नाम टी20 वर्ल्ड कप 2024 की टीम में नहीं आया था. मुझे तब अमेरिका के लिए वीजा का भी काम करना था. तभी वेंकी मैसूर, जो कोलकाता टीम के सीईओ हैं, उन्होंने शाहरुख सर की मैनेजर पूजा से मेरे ट्रेवल को लेकर बात की. उन्होंने मुझसे शाहरुख सर संग ट्रैवल करने की बात की. लेकिन मैं तब बहुत घबराया हुआ था.'

'मैंने पूजा मैम से मना किया कि मैं इतने बड़े स्टार के साथ नहीं ट्रैवल कर सकता. मैं उनसे क्या बोलूंगा? फिर उन्होंने मुझसे कहा कि शाहरुख सर ने कहा है कि रिंकू उनके साथ ही चार्टर्ड प्लेन में ट्रैवल करेगा. फिर मैं सर के साथ कार में बैठकर जाने लगा, तब बहुत परेशान था. वो इस बात को जानते थे. उन्होंने मुझे बेटा बुलाकर मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश की. उन्होंने मुझसे कहा कि जितना मेरा नाम है, उतना तेरा भी नाम है. मैंने उनसे कहा कि सर आप ये क्या बोल रहे हो?'

Advertisement

रिंकू आगे बताते हैं कि शाहरुख ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया. जब वो एक्टर संग चार्टर्ड फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे, तब उनके लिए वो पल बेहद खास था. शाहरुख संग फ्लाइट में बिताए 2 घंटों को क्रिकेटर ने अपनी जिंदगी का सबसे खास पल बताया. रिंकू ने खुलासा किया कि अब वो शाहरुख संग काफी कंफर्टेबल हैं. वो उनके साथ पूल भी खेला करते हैं. शाहरुख बड़े भाई जैसे रिंकू का ख्याल रखते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement