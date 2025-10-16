गोविंदा की फिल्मों की टिकट ब्लैक में खरीदते थे चंकी पांडे, बताया क्या था इसके पीछे का कारण

बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा अपनी पावरफुल परफॉरमेंस और कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर हैं. वो जिस तरह अपने गानों में जान डालते हैं, वो आज भी पब्लिक याद रखती है. उन्होंने 90s में कई हिट फिल्में दी हैं. लेकिन हाल ही में जब वो अपने दोस्त एक्टर चंकी पांडे के साथ टॉक शो 'टू मच' पर आए, तब उनकी फिल्मों से जुड़ा एक बड़ा राज सभी के सामने खुला.

क्यों चंकी पांडे ने की थी गोविंदा की फिल्म बर्बाद करने की कोशिश?

चंकी पांडे ने गोविंदा की फिल्मों से जुड़ा एक किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि एक बार जब गोविंदा की फिल्म हिट होने की कगार पर थी, तब उन्होंने उसका बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट खराब करने की कोशिश की. हालांकि, चंकी पांडे ने साफ नहीं किया कि वो गोविंदा की किस फिल्म की बात कर रहे थे. एक्टर ने कहा, 'एक बार गोविंदा की पिक्चर रिलीज हुई थी, वो हिट जाने वाली थी. तो मैंने उसकी टिकट ब्लैक में खरीदकर आधे पैसों में बेच दिए, ताकि पिक्चर का रिपोर्ट खराब हो जाए.'

दोस्त चंकी पांडे की बात सुनकर वहां मौजूद गोविंदा, काजोल और ट्विंकल भी हैरान रह गए. वो एक्टर की बातों पर हंसते दिखे. इसी दौरान गोविंदा ने चंकी पांडे को जलील किस्म के इंसान कहा. एक्टर ने कहा कि ऐसी चीजें सिर्फ वो ही कर सकते हैं और बाद में हंसते-हंसते बताते हैं. ट्विंकल ने चंकी पांडे को 'जुगाडू एक्टर' भी कहा.

उन्होंने आगे एक्टर से जुड़ा एक किस्सा सुनाया जब वो अपनी पत्नी के कहने पर एक बड़ा टीवी लेकर आए थे. हालांकि वो टीवी असल में एयरपोर्ट पर लगा डिस्प्ले था, जिसमें फ्लाइट की सभी डीटेल्स दिखाई देती हैं. गोविंदा अपने दोस्त के जुगाडू तरीके सुनकर हैरान थे. बॉलीवुड में चंकी पांडे के जुगाड़ और कंजूसपने के किस्से काफी मशहूर हैं. अक्षय कुमार समेत कई स्टार्स एक्टर की कंजूसियत के बारे में बात कर चुके हैं.

गोविंदा-चंकी पांडे की फिल्में

चंकी पांडे और गोविंदा 90s की दो फिल्मों, 'आंखें' और 'कौन रोकेगा मुझे' में नजर आ चुके हैं. उनकी फिल्म 'आंखें' 1993 की एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे डेविड धवन ने बनाया था. इसमें दोनों की कॉमिक टाइमिंग की खूब तारीफ हुई थी. फिल्म में एक बंदर भी था, जिसने फिल्म का मजा डबल बनाया था.

