यूट्यूब से ताबड़तोड़ पैसा कमा रहीं फराह खान, किया खुलासा, बोलीं- फिल्मों से ज्यादा...

कोरियोग्राफर फराह खान हेडलाइन्स में बनी रहती हैं. दरअसल, जबसे फराह ने कुक दिलीप के साथ मिलकर अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, फैन्स के बीच ये छाई रहती हैं. फराह हर वीक किसी न किसी सेलेब के घर जाती हैं और उनका पूरा घर दिखाती हैं. इसके साथ ही किचन में कुछ न कुछ पकाती भी हैं. कुक दिलीप भी उनकी मदद करते दिखते हैं.

और पढ़ें

यूट्यूब व्लॉगिंग से फराह काफी सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में फराह अपनी दोस्त सानिया मिर्जा के साथ बैठीं. जहां उन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल मुद्दों पर खुलकर बात की. फराह से पूछा गया कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो कोरियोग्राफी या कॉन्टेंट क्रिएशन में से क्या चुनेंगीं?

फराह ने रखी अपनी राय

सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट 'सर्विंग इट अप विद सानिया' में फराह ने कहा- मैं ज्यादा पैसा कॉन्टेंट क्रिएशन से बना रही हूं. ये बात सच है. फराह की ये बात सुनकर सानिया हंसने लगती हैं. वो कहती हैं कि ये बात उस इंसान से आ रही है जो 300 करोड़ की फिल्म बनाती है. बता दें कि फराह खान की फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' ने 300 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी. इसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आई थीं.

Advertisement

फराह ने बिना समय लिए रिप्लाई किया कि नहीं, पर्सनली बताऊं तो मैंने सबसे ज्यादा कमाई कॉन्टेंट क्रिएशन से की है. लेकिन अगर तुम मेरे से पूछोगी कि मैं असल में क्या करना चाहती हूं तो मेरा पहला प्यार डायरेक्शन था, है और रहेगा भी. ये मेरी बात है. अगर रिपोर्ट्स की मानें तो फराह खान की नेट वर्थ 350 करोड़ रुपये है.

कोरियोग्राफी के अलावा फराह कई फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं. हाल ही में 'गफूर' गाना फराह ने ही कोरियोग्राफ किया है. साथ ही उसका डायरेक्शन भी संभाला है. इसमें तमन्ना भाटिया नजर आई थीं. आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में ये गाना था.

कुछ दिनों पहले फराह खान, एक्ट्रेस निक्की तंबोली के घर गई थीं, जहां उन्होंने कुक दिलीप को साथ बैठकर खाने के लिए ऑफर किया था. लेकिन दिलीप ने इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि वो किचन में बैठकर खाने में ज्यादा कम्फर्टेबल हैं. फराह खान की इस बात को लेकर फैन्स के बीच काफी सराहना हुई थी.

---- समाप्त ----