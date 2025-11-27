'जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया', पति से परेशान सेलिना जेटली का दर्द

हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अपने ऑस्ट्रियाई पति हाग पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मुंबई कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है. अपनी याचिका में एक्ट्रेस ने पति पर 15 संगीन और हैरान करने वाले आरोप लगाए हैं. इस मामले को लेकर एक्ट्रेस ने आज एक और पोस्ट किया है.

और पढ़ें

एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तलाक को लेकर स्टेटमेंट दिया है. इसी के साथ उनका दर्द भी छलका है.

एक्ट्रेस ने एक्स पोस्ट में क्या लिखा?

एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने लिखा, 'अपनी जिंदगी के सबसे मजबूत और सबसे मुश्किल तूफान के बीच मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अकेले लड़ती रहूंगी, बिना किसी माता-पिता के, बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के. मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी दुनिया की छत उन सभी खंभों के बिना होगी जिन पर कभी मेरी दुनिया टिकी थी, मेरे माता-पिता, मेरा भाई, मेरे बच्चे, और वो जिसने मेरे साथ खड़े रहने, मुझसे प्यार करने, मेरी देखभाल करने और मेरे साथ हर मुश्किल सहने का वादा किया था.'

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया. जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया था, वे चले गए. जिन वादों पर मैंने विश्वास किया था, वे चुपचाप टूट गए. लेकिन तूफान ने मुझे डुबोया नहीं. उसने मुझे बचाया. उसने मुझे तूफान से निकालकर गर्म रेत पर फेंक दिया. उसने मुझे अपने अंदर की उस औरत से मिलने पर मजबूर किया जो मरने से मना करती है. क्योंकि मैं एक सैनिक की बेटी हूं.'

Advertisement

'हिम्मत, अनुशासन, हिम्मत, मजबूती, आग और विश्वास पर पली-बढ़ी हूं. मुझे सिखाया गया है कि जब दुनिया मुझे गिराना चाहे तो उठना है. जब मेरा दिल टूट रहा हो तो लड़ना है. जब मेरे साथ गलत हुआ हो तो कोई रहम नहीं दिखाना है. जब यह नामुमकिन लगे तब भी जिंंदा रहना है.'

सैनिक भाई के लिए लड़ाई जारी

एक्ट्रेस ने लिखा, 'मेरी प्रायोरिटी अपने सैनिक भाई के लिए लड़ना है, अपने लिए लड़ना है. बच्चों का प्यार, अपनी इज्जत के लिए लड़ना. मेरे सबसे बुरे समय में, कानूनी ताकत, करंजवाला एंड कंपनी, मेरी इज्जत और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मेरी ढाल बनी, मैं उनकी पक्की समझ और सुरक्षा के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं. क्योंकि मेरा मामला कोर्ट में है, इसलिए मैं इस समय कोई कमेंट नहीं कर सकती. मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि किसी भी ऑफिशियल जानकारी या बयान के लिए मेरे कानूनी प्रतिनिधियों से संपर्क करें.

अंत में सेलिना ने लिखा, 'यह उस साल के लिए है जो मुझे नहीं तोड़ेगा. यह उस साल के लिए है जब मैं तूफान से भी ऊंचा उठूंगी. यह उस साल के लिए है जब मैं वह सब कुछ वापस पाऊंगी जो मुझसे छीन लिया गया था.



---- समाप्त ----