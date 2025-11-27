scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया', पति से परेशान सेलिना जेटली का दर्द

एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अपने पति पीटर हाग पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है. इसके अलावा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक बार बड़ा बयान दिया है.

Advertisement
X
सेलिना ने पति पर लगाए बड़े आरोप (Photo: Instagram/ Celina Jaitly)
सेलिना ने पति पर लगाए बड़े आरोप (Photo: Instagram/ Celina Jaitly)

हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अपने ऑस्ट्रियाई पति हाग पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मुंबई कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है. अपनी याचिका में एक्ट्रेस ने पति पर 15 संगीन और हैरान करने वाले आरोप लगाए हैं. इस मामले को लेकर एक्ट्रेस ने आज एक और पोस्ट किया है.

एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तलाक को लेकर स्टेटमेंट दिया है. इसी के साथ उनका दर्द भी छलका है. 

एक्ट्रेस ने एक्स पोस्ट में क्या लिखा?
एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने लिखा, 'अपनी जिंदगी के सबसे मजबूत और सबसे मुश्किल तूफान के बीच मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अकेले लड़ती रहूंगी, बिना किसी माता-पिता के, बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के. मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी दुनिया की छत उन सभी खंभों के बिना होगी जिन पर कभी मेरी दुनिया टिकी थी, मेरे माता-पिता, मेरा भाई, मेरे बच्चे, और वो जिसने मेरे साथ खड़े रहने, मुझसे प्यार करने, मेरी देखभाल करने और मेरे साथ हर मुश्किल सहने का वादा किया था.'

सम्बंधित ख़बरें

Celina Jaitly divorce case: Claims of pre-marital cheating, property dispute emerge
'रॉड डाल दूंगा', बच्चों के सामने मारता था पति, देता था धमकी, सेलिना के बड़े आरोप 
Celina Jaitly and peter haag love story
कौन हैं पीटर हाग? सेलिना संग टूटेगी 15 साल की शादी, विवादों में पर्सनल लाइफ 
Celina Jaitly accuses husband of domestic, racist abuse, seeks compensation
गुस्से में होश खो देता था सेलिना जेटली का पति, हड़पी प्रॉपर्टी, बोलीं वकील 
Celina Jaitly and peter haag love story
सेलिना जेटली ने ऑस्ट्रियाई पति से की थी अरेंज मैरिज, पहली मुलाकात के बीच आई रिश्तेदार 
Celina Jaitly
'मारता पीटता है पति', सेल‍िना जेटली का आरोप, शादी के 15 साल बाद टूटेगा रिश्ता 

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया. जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया था, वे चले गए. जिन वादों पर मैंने विश्वास किया था, वे चुपचाप टूट गए. लेकिन तूफान ने मुझे डुबोया नहीं. उसने मुझे बचाया. उसने मुझे तूफान से निकालकर गर्म रेत पर फेंक दिया. उसने मुझे अपने अंदर की उस औरत से मिलने पर मजबूर किया जो मरने से मना करती है. क्योंकि मैं एक सैनिक की बेटी हूं.'

Advertisement

'हिम्मत, अनुशासन, हिम्मत, मजबूती, आग और विश्वास पर पली-बढ़ी हूं. मुझे सिखाया गया है कि जब दुनिया मुझे गिराना चाहे तो उठना है. जब मेरा दिल टूट रहा हो तो लड़ना है. जब मेरे साथ गलत हुआ हो तो कोई रहम नहीं दिखाना है. जब यह नामुमकिन लगे तब भी जिंंदा रहना है.'

सैनिक भाई के लिए लड़ाई जारी
एक्ट्रेस ने लिखा, 'मेरी प्रायोरिटी अपने सैनिक भाई के लिए लड़ना है, अपने लिए लड़ना है. बच्चों का प्यार, अपनी इज्जत के लिए लड़ना. मेरे सबसे बुरे समय में, कानूनी ताकत, करंजवाला एंड कंपनी, मेरी इज्जत और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मेरी ढाल बनी, मैं उनकी पक्की समझ और सुरक्षा के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं. क्योंकि मेरा मामला कोर्ट में है, इसलिए मैं इस समय कोई कमेंट नहीं कर सकती. मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि किसी भी ऑफिशियल जानकारी या बयान के लिए मेरे कानूनी प्रतिनिधियों से संपर्क करें.

अंत में सेलिना ने लिखा, 'यह उस साल के लिए है जो मुझे नहीं तोड़ेगा. यह उस साल के लिए है जब मैं तूफान से भी ऊंचा उठूंगी. यह उस साल के लिए है जब मैं वह सब कुछ वापस पाऊंगी जो मुझसे छीन लिया गया था.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement