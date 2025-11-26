scorecardresearch
 

'रॉड डाल दूंगा', बच्चों के सामने मारता था पति, देता था धमकी, सेलिना के बड़े आरोप

मंगलवार, 25 नवंबर को खुलासा हुआ था कि सेलिना जेटली ने अपने पति पीटर हाग पर घरेलू हिंसा, क्रूरता और मानसिक उत्पीड़न का मुकदमा दायर किया है. हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा प्राप्त कोर्ट दस्तावेजों में सेलिना ने पीटर पर कई भयावह आरोप लगाए हैं.

सेलिना ने लगाए बड़े आरोप (Photo: Instagram/ Celina Jaitly)
बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अपने पति पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं. उन्होंने अपनी क्षतिपूर्ति के बदले 50 करोड़ रुपये संग अन्य धनराशि की मांग की है. सेलिना ने आरोप लगाया है कि पीटर ने उन्हें 'अप्राकृतिक' यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. इतना ही नहीं, पीटर ने एक्ट्रेस की न्यूड तस्वीरें खींचीं और उनसे ब्लैकमेल भी किया. साथ ही उनपर अन्य पुरुषों के साथ सोने के लिए दबाव डाला.

मंगलवार, 25 नवंबर को खुलासा हुआ था कि सेलिना जेटली ने अपने पति पीटर हाग पर घरेलू हिंसा, क्रूरता और मानसिक उत्पीड़न का मुकदमा दायर किया है. हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा प्राप्त कोर्ट दस्तावेजों में सेलिना ने पीटर पर कई भयावह आरोप लगाए हैं. सेलिना की शादी 2010 में ऑस्ट्रियाई बिजनेसमैन और होटलियर पीटर हाग से हुई थी. उनके तीन बेटे हैं. 2012 में उन्हें पहले जुड़वां बेटों विंस्टन और वीराज का जन्म हुआ था. 2017 में उनके दूसरे जुड़वां बेटे आर्थर. आर्थर संग पैदा हुए बेटे शमशेर की हृदय रोग से तभी मौत हो गई थी.

सेलिना ने दावा किया है कि पीटर ने बच्चों के सामने उन्हें 'वैश्या' जैसे अपशब्द कहे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शादी के समय पीटर ने महंगे तोहफों की मांग की थी, जिससे वैवाहिक जीवन में भावनात्मक, यौन और आर्थिक शोषण का डरावना चित्र सामने आता है.

सेलिना द्वारा लगाए गए कुछ सबसे गंभीर आरोप इस प्रकार हैं:

शिकायत में सेलिना ने पीटर को 'नार्सिसिस्ट, स्वार्थी व्यक्ति जो पत्नी और तीन बच्चों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाता' बताया. उन्होंने कहा कि पीटर के 'गुस्सैल स्वभाव और शराब की लत' की वजह से उन्हें सालों तक अपमानजनक वैवाहिक जीवन जीना पड़ा है. दस्तावेज में लिखा है, 'उसने सुनियोजित तरीके से शिकायतकर्ता की पहचान को ध्वस्त कर दिया और उसे अपनी संपत्ति एवं वित्त पर नियंत्रण देने के लिए धोखे से मजबूर किया.' 

कानूनी शिकायत के अनुसार, पीटर ने सेलिना और उनके परिवार से महंगे तोहफों की मांग की थी. पीटर ने कहा था कि 'उसके जानने वाले सभी भारतीय दूल्हों को दुल्हन पक्ष से भारी-भरकम उपहार मिले हैं' और उसने लग्जरी कपड़े, कफलिंक्स और गहने मांगे. परिवार ने उसे करीब 6 लाख रुपये के डिजाइनर कफलिंक्स और 10 लाख रुपये के जेवर दिए थे. हनीमून के दौरान इटली में जब सेलिना ने कहा कि उन्हें पीरियड्स में तेज दर्द हो रहा है और अस्पताल जाना है, तो पीटर अचानक भड़क उठा, चिल्लाया और वाइन का गिलास दीवार पर दे मारा.

जुड़वां बच्चों को जन्म देने के मात्र तीन हफ्ते बाद जब सेलिना ने पीटर से पैटरनिटी लीव लेकर उनकी टांकों के ठीक होने तक बच्चों की देखभाल में मदद करने को कहा, तो पीटर ने उनकी कलाई पकड़कर घर से बाहर धक्का दे दिया. पीटर बोला, 'मेरी जिंदगी से निकल जाओ.' सेलिना ब्रेस्टफीडिंग के हल्के कपड़ों में ही गलियारे में खड़ी रह गईं. एक पड़ोसी ने आकर उनकी मदद की.

सेक्शुअल धमकी देता था सेलिना

2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड, निर्भया के बाद जब भी झगड़ा होता, पीटर सेलिना को धमकाते हुए कहता- 'तेरे साथ भी वैसा ही करूंगा. तू ऐसी ही सजा की हकदार है.' इन धमकियों से सेलिना बहुत डर गई थीं.

दस्तावेज में लिखा है कि पीटर ने सेलिना को शारीरिक निकटता से पूरी तरह वंचित रखा और उन्हें केवल 'यौन वस्तु' बना दिया. 2014-15 के दौरान उसने ठंडे लहजे में सुझाव दिया कि कंपनी के एक बोर्ड मेंबर के साथ सोने से उसकी नौकरी में तरक्की हो जाएगी. सेलिना ने आरोप लगाया कि पीटर अपनी शर्तों पर यौन संबंध बनाता था. वह उन्हें अपने स्टडी रूम में बुलाता और एनल सेक्स जैसे अप्राकृतिक कृत्यों के लिए मजबूर करता, जबकि बाकी समय कोई भावनात्मक स्नेह नहीं दिखाता था.

एक और चौंकाने वाले आरोप में सेलिना जेलती ने कहा कि पीटर ने अपनी सैडिस्टिक खुशी के लिए उनकी समझौतापूर्ण स्थिति में न्यूड तस्वीरें लीं और बाद में उन तस्वीरों से यौन मांगें पूरी न करने पर प्रेस में लीक करने की धमकी दी. डर और उम्मीद में सेलिना ने उसकी बात मान ली. सेलिना ने यह भी कहा कि पीटर बच्चों के सामने उन्हें गंदी गालियां देता था. इससे बहुत आहत होकर सेलिना ने उसे ईमेल लिखकर सामान्य बातचीत में भी गाली न देने की विनती की थी.

