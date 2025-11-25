scorecardresearch
 

Feedback

गुस्से में होश खो देता था सेलिना जेटली का पति, हड़पी प्रॉपर्टी-बच्चों से किया दूर, बोलीं वकील

सेलिना जेटली की वकील ने कहा कि सेलिना ने बहुत कुछ झेला है और उनके साथ वो व्यवहार हुआ, जिसे कानून में 'क्रूरता' कहा जाता है. उन्होंने कहा कि हाग, गुस्से में होश खो देते थे, चीजें फेंकते, चीजें तोड़ते, कई बार सेलिना के साथ हिंसक व्यवहार करना और ढेर सारी इमोशनल क्रूरता करते थे.

Advertisement
X
सेलिना जेटली संग क्रूरता करता था पति (Credit: Instagram/celinajaitlyofficial)
सेलिना जेटली संग क्रूरता करता था पति (Credit: Instagram/celinajaitlyofficial)

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अपने ऑस्ट्रियाई पति पीटर हाग के खिलाफ शारीरिक हिंसा की शिकायत दर्ज करने के बाद उनसे तलाक लेने की घोषणा की थी. अब उनकी वकील निहारिका करंजावाला ने मीडिया से बात करते हुए सेलिना द्वारा पीटर पर लगाए गए आरोपों के बारे में खुलकर बात की है.

गुस्से में होश खो देते थे पीटर

रिपब्लिक टीवी से बातचीत में वकील ने कहा कि सेलिना ने बहुत कुछ झेला है और उनके साथ वो व्यवहार हुआ, जिसे कानून में 'क्रूरता' कहा जाता है. निहारिका ने कहा, 'शारीरिक हिंसा के भी कई मामले रहे हैं. मिस्टर हाग गुस्से में होश खो देते थे, चीजें फेंकते, चीजें तोड़ते, कई बार सेलिना के साथ हिंसक व्यवहार करना और ढेर सारी इमोशनल क्रूरता करते थे.  जैसा मैंने कहा, एक समानांतर सिविल केस भी चल रहा है जिसमें जबरदस्ती और धोखे से हासिल किए गए गिफ्ट डीड का मामला है.'

सम्बंधित ख़बरें

क्या जल्दबाजी में हुआ धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार? नेहा बाथम के साथ देखें विशेष  
palash muchhal smriti mandhana wedding postponed
स्मृति नहीं पलाश ने टाल दी शादी, सिंगर की मां ने बताया संगीत की रात क्या हुआ था? 
gurucharan singh cries for dharmendra
धर्मेंद्र के निधन से टूटे 'तारक मेहता के सोढ़ी', फूट-फूटकर रोए 
Nora Fatehi
कैजुअल आउटफिट में स्टाइलिश दिखीं Nora Fatehi 
Dharmendra Tribute
'लौटकर आऊंगा', ICU में एडम‍िट धर्मेंद्र ने फोन पर कहा था, इस एक्टर को किया कॉल 

बहकाकर हड़पी सेलिना की प्रॉपर्टी

उन्होंने आगे बताया, 'दुर्भाग्य से 2017 में जब सेलिना ने कम समय में एक बच्चे और अपने माता-पिता दोनों को खो दिया था, पीटर ने उनकी भावनात्मक रूप से टूटी हुई स्थिति का फायदा उठाया और उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली. फिर उन्हें ऑस्ट्रिया के एक बहुत दूरस्थ इलाके में ले जाया गया, जहां की भाषा भी सेलिना को ठीक से नहीं आती थी और कोई ज्यादा जान-पहचान भी नहीं थी, ताकि उन्हें अलग-थलग करके दबाया जा सके.'

Advertisement

सेलिना को 'नौकारानी' कहकर बुलाते थे पति

निहारिका के मुताबिक, 'हिंसा के कई मामले रहे हैं. चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, मैं ठीक-ठीक घटनाओं का ब्योरा नहीं दे सकती. ये कहानी मेरी नहीं है जो मैं सुनाऊं, लेकिन उम्मीद है कि कोर्ट में जब पूरा मामला खुलेगा तो सेलिना और उनके बच्चों को न्याय जरूर मिलेगा.' सेलिना जेटली ने Karanjawala & Co. लॉ फर्म की मदद से कोर्ट में पीटर हाग के खिलाफ याचिका डाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, याचिका में पीटर पर सेलिना संग रंगभेद का आरोप भी लगाया गया है. याचिका में कहा गया है कि पीटर, सेलिना को 'नौकरानी' बुलाते थे और कहते थे कि वो उनकी नौकर जैसी लगती हैं.

बच्चों से एक्ट्रेस को किया दूर 

वकील ने यह भी बताया कि पीटर हाग ने सेलिना जेटली के साथ उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करने के लिए हेरफेर किया था. इसलिए तलाक की याचिका में इस मुद्दे को भी शामिल किया गया है. पीटर द्वारा बच्चों तक सेलिना की पहुंच रोकने का आरोप लगाते हुए वकील ने कहा, 'हालांकि खुशी की बात है कि सिर्फ दो दिन पहले ऑस्ट्रिया कोर्ट में चल रहे तलाक के मामले में कोर्ट ने आदेश दिया है कि सेलिना को रोजाना एक घंटे के लिए बच्चों से फोन पर बात करने की इजाजत होगी.'

Advertisement

सेलिना जेटली और पीटर हाग ने साल 2010 में ऑस्ट्रिया में शादी की थी. मार्च 2012 में उनके जुड़वां बेटों का जन्म हुआ था. 2017 में एक बार फिर दोनों जुड़वां बेटों के माता-पिता बने, लेकिन परिवार को गहरा सदमा तब लगा जब उनमें से एक बेटे की हाइपोप्लास्टिक हार्ट कंडीशन की वजह से मौत हो गई. अब सेलिना जेटली ने शादी के लगभग 15 सालों के बाद पीटर पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement