गुस्से में होश खो देता था सेलिना जेटली का पति, हड़पी प्रॉपर्टी-बच्चों से किया दूर, बोलीं वकील

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अपने ऑस्ट्रियाई पति पीटर हाग के खिलाफ शारीरिक हिंसा की शिकायत दर्ज करने के बाद उनसे तलाक लेने की घोषणा की थी. अब उनकी वकील निहारिका करंजावाला ने मीडिया से बात करते हुए सेलिना द्वारा पीटर पर लगाए गए आरोपों के बारे में खुलकर बात की है.

गुस्से में होश खो देते थे पीटर

रिपब्लिक टीवी से बातचीत में वकील ने कहा कि सेलिना ने बहुत कुछ झेला है और उनके साथ वो व्यवहार हुआ, जिसे कानून में 'क्रूरता' कहा जाता है. निहारिका ने कहा, 'शारीरिक हिंसा के भी कई मामले रहे हैं. मिस्टर हाग गुस्से में होश खो देते थे, चीजें फेंकते, चीजें तोड़ते, कई बार सेलिना के साथ हिंसक व्यवहार करना और ढेर सारी इमोशनल क्रूरता करते थे. जैसा मैंने कहा, एक समानांतर सिविल केस भी चल रहा है जिसमें जबरदस्ती और धोखे से हासिल किए गए गिफ्ट डीड का मामला है.'

बहकाकर हड़पी सेलिना की प्रॉपर्टी

उन्होंने आगे बताया, 'दुर्भाग्य से 2017 में जब सेलिना ने कम समय में एक बच्चे और अपने माता-पिता दोनों को खो दिया था, पीटर ने उनकी भावनात्मक रूप से टूटी हुई स्थिति का फायदा उठाया और उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली. फिर उन्हें ऑस्ट्रिया के एक बहुत दूरस्थ इलाके में ले जाया गया, जहां की भाषा भी सेलिना को ठीक से नहीं आती थी और कोई ज्यादा जान-पहचान भी नहीं थी, ताकि उन्हें अलग-थलग करके दबाया जा सके.'

सेलिना को 'नौकारानी' कहकर बुलाते थे पति

निहारिका के मुताबिक, 'हिंसा के कई मामले रहे हैं. चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, मैं ठीक-ठीक घटनाओं का ब्योरा नहीं दे सकती. ये कहानी मेरी नहीं है जो मैं सुनाऊं, लेकिन उम्मीद है कि कोर्ट में जब पूरा मामला खुलेगा तो सेलिना और उनके बच्चों को न्याय जरूर मिलेगा.' सेलिना जेटली ने Karanjawala & Co. लॉ फर्म की मदद से कोर्ट में पीटर हाग के खिलाफ याचिका डाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, याचिका में पीटर पर सेलिना संग रंगभेद का आरोप भी लगाया गया है. याचिका में कहा गया है कि पीटर, सेलिना को 'नौकरानी' बुलाते थे और कहते थे कि वो उनकी नौकर जैसी लगती हैं.

बच्चों से एक्ट्रेस को किया दूर

वकील ने यह भी बताया कि पीटर हाग ने सेलिना जेटली के साथ उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करने के लिए हेरफेर किया था. इसलिए तलाक की याचिका में इस मुद्दे को भी शामिल किया गया है. पीटर द्वारा बच्चों तक सेलिना की पहुंच रोकने का आरोप लगाते हुए वकील ने कहा, 'हालांकि खुशी की बात है कि सिर्फ दो दिन पहले ऑस्ट्रिया कोर्ट में चल रहे तलाक के मामले में कोर्ट ने आदेश दिया है कि सेलिना को रोजाना एक घंटे के लिए बच्चों से फोन पर बात करने की इजाजत होगी.'

सेलिना जेटली और पीटर हाग ने साल 2010 में ऑस्ट्रिया में शादी की थी. मार्च 2012 में उनके जुड़वां बेटों का जन्म हुआ था. 2017 में एक बार फिर दोनों जुड़वां बेटों के माता-पिता बने, लेकिन परिवार को गहरा सदमा तब लगा जब उनमें से एक बेटे की हाइपोप्लास्टिक हार्ट कंडीशन की वजह से मौत हो गई. अब सेलिना जेटली ने शादी के लगभग 15 सालों के बाद पीटर पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है.

