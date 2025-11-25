सेलिना जेटली ने ऑस्ट्रिया पति से की थी अरेंज मैरिज, पहली मुलाकात के बीच आई रिश्तेदार

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अचानक सुर्खियों में जगह बना ली है. सेलिना ने मुंबई के कोर्ट में अपने पति पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा और उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई है. 47 साल की सेलिना ने दावा किया है कि पति हाग ने भावनात्मक, शारीरिक, यौन रूप से बुरी तरह उनका शोषण किया. इसकी वजह से ऑस्ट्रिया से उन्हें अपना घर छोड़कर भारत आना पड़ा. सेलिना ने ये भी कहा कि साल 2010 में शादी के बाद पति ने उन्हें काम करने से भी रोका हुआ था.

सेलिना की हुई थी अरेंज मैरिज

सेलिना जेटली ने ऑस्ट्रिया के बिजनेसमैन पीटर हाग से साल 2010 में शादी की थी. साल 2024 में सेलिना ने पति और बच्चों संग एक थ्रोबैक फोटो शेयर करते हुए बताया था कि उनकी शादी असल में लव नहीं बल्कि अरेंज मैरिज थी. दोनों के परिवारों ने कपल की मुलाकात करवाई थी. उन्होंने लिखा था, 'आप में से कई की सोच के उलट मेरे ऑस्ट्रियाई पति पीटर हाग और मेरी टिपिकल अरेंज मैरिज हुई थी, क्योंकि हमें हमारे परिवारों ने इस उम्मीद के साथ मिलवाया था कि हम शादी कर लेंगे.'

'हम दुबई में पहली बार मिले था. वहां हमारे साथ मेरे मामा, मामी, मौसी, कजिन भाई, उसकी पत्नी, दो भांजी और एक भांजा मौजूद थे. हमने जब पहली बार बात की तब एक मौसी हमारे बीच पूरा वक्त बैठी हुई थी. (उस दिन उन्होंने 10 साल डाइट करने के बाद मिनी स्कर्ट पहनी थी और डरी हुई थीं कि अचानक उठने पर कहीं पूरे क्लब के सामने इज्जत न उछाल जाए. तो वो हमारे बीच बिना हिले बैठी रहीं.)'

'हमने डेट किया था, लेकिन हमारे पेरेंट्स के मिलने के बाद कुछ ही महीनों के लिए. इसमें बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये पूरा फिल्मी ड्रामा है जिसमें कई उतार-चढ़ाव हैं. हमने ऑस्ट्रियाई कोर्ट में 23 सितंबर 2010 को अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद के साथ अपनी शादी रेजिस्टर करवाई थी. हमारे पहले ट्विन्स का जन्म दो साल बाद 24 मार्च 2012 को हुआ था.'

सेलिना ने इसी पोस्ट में लिखा था कि अरेंज मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपको तुरंत सामने वाले इंसान के साथ कनेक्शन फील हो जाए. अपनी 15 साल की शादी से सेलिना के तीन बच्चे हैं. 2012 में जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद 2017 में उन्होंने अपने दूसरे ट्विन्स को जन्म दिया था. लेकिन दुर्भाग्य से दिल की बीमारी के चलते उनमें से एक बच्चे का निधन हो गया था. अब सेलिना के तीनों बच्चे बड़े हो चुके हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर उनके साथ तस्वीरें शेयर करती हैं. सेलिना अपने पति पीटर हाग से तलाक ले रही हैं.

