एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने शादीशुदा जिंदगी को लेकर शॉकिंग खुलासा किया है. उन्होंने अपने पति पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है. मदद के लिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. सेलिन ने पीटर पर घरेलू हिंसा, क्रूरता और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है.

और पढ़ें

कोर्ट पहुंचीं सेलिना

सेलिना जेटली ने मुंबई की एक स्थानीय अदालत में अपने पति ऑस्ट्रियाई होटलायर और एंटरप्रेन्योर पति पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें अपने पति की वजह से गंभीर मानसिक, शारीरिक और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है.

मामला मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट एस. सी. ताडे के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जहां अदालत ने पीटर हाग को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 दिसंबर तय की है. सेलिना ने करंजवाला एंड कंपनी लॉ फर्म के जरिए अपनी याचिका में पति पर घरेलू हिंसा, क्रूरता और मानसिक शोषण की बात कही है.





अत्याचार की वजह से लौटीं भारत

सेलिना ने कहा कि पति के अत्याचारों के कारण उन्हें ऑस्ट्रिया छोड़कर भारत लौटना पड़ा. उन्होंने ये भी कहा कि शादी के बाद उनके पति ने उन्हें काम करने से रोक दिया था.

Advertisement

रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि सेलिना ने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़ने के लिए पति से 50 करोड़ की मांग की है. सेलिना जेटली और पीटर हाग ने 2011 में ऑस्ट्रिया में शादी की थी. मार्च 2012 में एक्ट्रेस ने जुड़वां बेटों का वेलकम किया. 2017 में वो फिर ट्विंस बेटों की मां बनीं, लेकिन हाइपोप्लास्टिक हार्ट कंडीशन की वजह से उनका एक बेटा नहीं रहा.

एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अपने पति और बच्चों के साथ तस्वीरें-वीडियोज भी शेयर करती रहती हैं. अब अचानक उन्होंने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर सबको शॉक्ड कर दिया है. अब तक पीटर की तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है.

पूर्व मिस इंडिया और एक्ट्रेस सेलिना जेटली को 'नो एंट्री', 'गोलमाल रिटर्न्स', 'थैंक यू', 'अपना सपना मनी मनी' और 'मनी है तो हनी है' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है.

---- समाप्त ----