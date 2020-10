लक्ष्मी बॉम्ब का 'बुर्ज खलीफा' सॉन्ग रिलीज, दिखी अक्षय-कियारा की शानदार केमिस्ट्री

अक्षय कुमार-कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के जिस गाने का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो फाइनली रिलीज हो गया है. 'बुर्ज खलीफा' टाइटल इस सॉन्ग के रिलीज होने के एक घंटे के अंदर ही चार लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. गाने में अक्षय-कियारा की केमिस्ट्री शानदार है.

दुबई के खूबसूरत नजारों के बीच शूट इस गाने में अक्षय और कियारा की रोमांट‍िक केमिस्ट्री वैल्यू ऐड कर रही है. गाने में अक्षय और कियारा का अलग लुक भी देखने को मिल रहा है. जहां अक्षय शेख के अंदाज में तो वहीं कियारा भी खूबसूरत हसीना लग रही हैं. अक्षय ने गाने की रिलीज की जानकारी देते हुए लिखा- 'हमने साल के सबसे बड़े डांस ट्रैक को बस अभी रिलीज किया है, ग्रूव के लिए तैयार हो जाएं'.

इससे पहले गाने का टीजर रिलीज किया गया था, जिसे लेकर फैंस में काफी बज देखने को मिला था. बात करें गाने की तो बुर्ज खलीफा गाने को म्यूज‍िक कंपोजर शश‍ि और डीजे खुशी ने कंपोज किया है, साथ ही गाने में आवाज भी उनकी है. इसके लिरिक्स गगन आहूजा ने लिखे हैं.

We just dropped the biggest dance track of the year! Get ready to get grooving. Watch #BurjKhalifa, song out now https://t.co/iKYCNpcrl0#FoxStarStudios #DisneyPlusHotstarMultiplex #YehDiwaliLaxmmiBombWali 💥@advani_kiara @offl_Lawrence @Shabinaa_Ent @TusshKapoor @foxstarhindi