पठान में किया गया भगवा रंग का अपमान, दीपिका की बिकिनी पर हंगामा, हिन्दू महासभा ने दी चेतावनी

Boycott Pathaan trends: ...लो जी! जिस बात का डर था वही हुआ. शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मच-अवेटेड फिल्म पठान पर बवाल हो रहा है. एक तरफ शाहरुख की पठान का फैंस बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं फिल्म का पहला गाना रिलीज होते ही हंगामा शुरू हो गया है. शाहरुख खान की फिल्म पठान को सोशल मीडिया पर बायकॉट करने की मांग हो रही है. कई लोग फिल्म को बैन करने की भी मांग कर रहे हैं. आखिर वजह क्या है आइए जानते हैं.

पठान पर क्यों हो रहा हंगामा?

शाहरुख खान ने फिल्म पठान की जब से अनाउंसमेंट की, उनके फैंस के चेहरे खुशी से खिल गए. पोस्टर और टीजर जारी होने के बाद किंग खान के फैंस पठान के गानों को रिलीज करने की मांग करने लगे. फैंस की तड़प को देखते हुए पठान के मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना बेशर्म रंग रिलीज किया. गाने में शाहरुख के एब्स और किलर लुक पर तो फैंस फिदा हो गए, लेकिन दीपिका पादुकोण का मोनोकनी और बिकिनी में रिवीलिंग लुक कुछ लोगों को एक आंख नहीं भा रहा है. बेशर्म रंग गाने में दीपिका के सेंशुअस लुक और शाहरुख संग उनकी इंटेंस केमिस्ट्री पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है.

मध्य प्रदेश के मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर फिल्म में दीपिका के कपड़े और कुछ सीन्स को बदला नहीं गया तो वो अपने राज्य में फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे. डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने कहा- फिल्म पठान के गाने में टुकड़े-टुकड़े गैंग की समर्थक अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की

वेशभूषा बेहद आपत्तिजनक है और गाना दूषित मानसिकता के साथ फिल्माया गया है. गाने के दृश्यों और वेशभूषा को ठीक किया जाए अन्यथा फिल्म को मध्य प्रदेश में अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए, इसपर विचार करना होगा.

दीपिका की ड्रेस के केसरी रंग पर विवाद?

पठान के बेशर्म रंग गाने के एक सीन में दीपिका ने केसरी रंग की बिकिनी पहनी है. दीपिका के रिवीलिंग कपड़ों के साथ उनकी बिकिनी के केसरी रंग पर हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि महाराज ने आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि ये भगवा का रंग है और पठान फिल्म में इसका अपमान किया गया है. पठान में हुए भगवा के अपमान को हिंदुस्तान नहीं सहेगा.

उन्होंने कहा- शाहरुख खान और दीपिका की आने वाली फिल्म पठान में जिस तरह से भगवा रंग के कपड़े अश्लील तरीके से पहनाए गए हैं और उसे पहनाकर बेशर्म रंग गाना गाया है. ये भगवा और सनातन धर्म का अपमान है. कहीं ना कहीं बॉलीवुड सनातन धर्म के खिलाफ काम कर रहा है. दुर्भाग्य की बात है कि जिस भगवा ने पूरे देश और दुनिया को दिशा देने का काम किया उसे बेशर्म रंग कहा जा रहा है. सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सेंसर बोर्ड इसे पास करता जाता है और हिंदू सनातन का अपमान होता जाता है. हम इसकी निंदा करते हैं. मैं हिंदू समाज से निवेदन करता हूं कि वो पठान फिल्म का बायकॉट करें.

फिल्मों में पहले भी पहने कए केसरी रंग के कपड़े...

लेकिन ये पहली बार नहीं है, जब किसी एक्ट्रेस ने केसरी रंग के कपड़े फिल्म में पहने हैं. इससे पहले रवीना टंडन के टिप-टिप बरसा पानी में वो भी केसरी रंग की साड़ी में दिखाई दी थीं. रवीना ने गाने में अक्षय कुमार के साथ कई इंटेंस और रोमांटिक सीन्स दिए थे, लेकिन तब कपड़ों के रंग या रोमांटिक सीन्स पर कोई आपत्ति नहीं उठाई थी, तो फिर अब दीपिका के कपड़ों पर बवाल क्यों हो रहा है? ये शाहरुख और दीपिका के फैंस का सवाल है.

#BoycottPathaan हो रहा ट्रेंड

पठान का गाना बेशर्म रंग रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर दो ग्रुपों में लोग बंट गए हैं. किंग खान और दीपिका के फैंस को तो उनकी सिजलिंग केमिस्टरी और बोल्ड अवतार किलर लग रहा है, लेकिन कई लोग इसपर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं. ट्विटर पर #BoycottPathaan ट्रेंड कर रहा है. दीपिका के रिवीलिंग बिकिनी और मोनोकनी लुक्स को कुछ लोग भारत की संस्कृति के खिलाफ बता रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि दीपिका को भगवा रंग के कपड़े पहनाकर गाने का नाम बेशर्म रंग रख दिया है. इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसलिए कुछ लोग शाहरुख खान और दीपिका पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और पठान को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं.

In #BeshramRang song #DeepikaPadukone is shown wearing saffron clothes & doing cheap vulgar acts. Bollywood is deliberately making fun of divine color of Hinduism. while #Pathaan SRK is wearing green clothes. This is also hidden agenda of #LoveJihad.



Boycott #BollywoodKiGandagi pic.twitter.com/VZak4uQnxd