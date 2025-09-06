बढ़ती डिमांड्स के चलते राजामौली की 'बाहुबली' से बाहर हुई थीं श्रीदेवी? बोनी कपूर ने बताया सच

साल 2015 में आई 'बाहुबली' तेलुगू सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म में से एक है, जिसने इंडिया के हर कोने में नाम कमाया था. फिल्म की सक्सेस इतनी बड़ी थी कि इसके डायरेक्टर एस.एस.राजामौली की चर्चा हर तरफ होने लगी. लेकिन इसके साथ-साथ फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी का भी शिकार हुई थी.

क्या थी श्रीदेवी और राजामौली की 'बाहुबली' से जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सी?

'बाहुबली' में दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी को 'माता शिवगामी' का रोल ऑफर हुआ था. मगर ऐसा कहा गया कि फिल्म करने के लिए उनकी डिमांड्स काफी ऊंची थीं जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर एस.एस.राजामौली को मंजूर नहीं थीं. खुद डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि श्रीदेवी ने अपने लिए एक पूरे होटल के फ्लोर की डिमांड रखी थी. इसके साथ उन्होंने फीस के तौर पर 10 करोड़ रुपये और 10 फ्लाइट टिकट की मांग की थी.

ये विवाद इतना बड़ा हो गया था कि श्रीदेवी भी निराश हो गई थीं. हालांकि राजामौली ने बाद में एक्ट्रेस को लेकर कही बातों पर माफी मांगी थी. अब इस पूरे मामले पर श्रीदेवी के पति प्रोड्यूसर बोनी कपूर का बयान सामने आया है. उन्होंने करीब 10 सालों के बाद एक्ट्रेस संग हुई कॉन्ट्रोवर्सी की सच्चाई सुनाई है. 'गेम चेंजर्स' को दिए इंटरव्यू में बोनी कपूर ने कहा, 'श्रीदेवी राजामौली संग बाहुबली फिल्म नहीं कर पाईं. लेकिन मेरे पास आज भी डायरेक्टर का मैसेज है.'

'राजामौली श्रीदेवी के लिए लिखते हैं कि पहले वो उनकी सिर्फ एक्टिंग के फैन थे. लेकिन जब वो उनसे मिले और बात की, तब उनके दिल में श्रीदेवी के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई. क्योंकि उन्होंने बाहुबली पर कुछ सुझाव राजामौली को दिए थे. वो उस फिल्म में काम नहीं कर पाईं क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने गलतफहमियां पैदा की थीं. राजामौली हमारे घर आए थे और उन्होंने फिल्म को लेकर श्रीदेवी से बात की थी.'

क्या श्रीदेवी की भारी डिमांड्स थीं उनकी फिल्म से बाहर होने का कारण?

बोनी कपूर आगे बताते हैं कि राजामौली जब श्रीदेवी से मुलाकात करके बाहर निकले, तब प्रोड्यूसर्स ने एक्ट्रेस को फिल्म 'इंग्लिश विंग्लिश' से भी कम पैसे ऑफर किए थे. बोनी कपूर ने कहा, 'श्रीदेवी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस नहीं थीं. आपको उनसे कुछ फायदा मिल रहा है, जिसमें हिंदी और तमिल दोनों में कुछ मदद शामिल थी. मैं क्यों अपनी पत्नी से ऐसा करवाना चाहूंगा? मुझे लगता है प्रोड्यूसर्स ने कभी राजामौली को उस ऑफर के बारे में बताया ही नहीं जो उन्होंने दिया था.'

'उन्होंने उनसे कहा कि श्रीदेवी को पूरे होटल का फ्लोर चाहिए, उन्हें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स चाहिए. हम सिर्फ एक ही चीज चाहते थे कि जो बड़े शूट्स हैं वो उस टाइम शेड्यूल किए जाएं जब हमारे बच्चों की छुट्टियां हो. ये प्रोड्यूसर्स दोषी थे, जिन्होंने राजामौली से गलत बातें बोलीं. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि श्रीदेवी को ये सबकुछ चाहिए, जो कि एकदम गलत था. ये सबकुछ प्रोड्यूसर शोबू यारलागड्डा का किया है क्योंकि शायद वो इतने पैसे नहीं देना चाहते थे.'

बोनी कपूर ने अंत में कहा कि श्रीदेवी को अनप्रोफेशनल बुलाना गलत चीज थी. जब राकेश रोशन, यश चोपड़ा और राघवेंद्र राव जैसे फिल्ममेकर्स ने एक्ट्रेस के साथ बार-बार काम किया है. अगर वो अनप्रोफेशनल होतीं, तो कोई क्यों उनके साथ काम करता? बता दें, श्रीदेवी इंडियन सिनेमा की उन एक्ट्रेसेज में से थीं, जिन्हें सुपरस्टार का टैग मिला था. लेकिन साल 2018 में मात्र 54 साल की उम्र में वो अचानक इस दुनिया को छोड़कर चली गईं.

