'पहली पत्नी ने श्रीदेवी-मेरी शादी की रिंग खरीदी थी', बोले बोनी कपूर, बच्चों को अकेला छोड़ने का था मलाल

फिल्ममेकर बोनी कपूर ने इंटरव्यू में अपनी पहली पत्नी मोना संग रिश्तों पर खुलकर बात की. बोनी ने बताया कि उन्होंने कभी भी श्रीदेवी के साथ अपने रिश्ते को मोना से छिपाया नहीं था. उन्होंने अर्जुन के एक इमोशनल लेटर का जिक्र किया. आज उनके चारों बच्चे साथ हैं इसके लिए वो खुद को खुशकिस्मत समझते हैं.

बोनी कपूर को अर्जुन ने लिखा था इमोशनल लेटर (Photo: Instagram @/boney.kapoor)
बोनी कपूर को अर्जुन ने लिखा था इमोशनल लेटर (Photo: Instagram @/boney.kapoor)

फिल्ममेकर बोनी कपूर की लवलाइफ किसी से छिपी नहीं हैं. उनकी दो शादियां हुई हैं. पत्नी मोना संग रहते हुए वो बॉलीवुड डीवा श्रीदेवी के प्यार में पड़ गए थे. तब मोना से उनके दो बच्चे भी थे. लेकिन अपनी पहली फैमिली को छोड़ बोनी ने 1996 में श्रीदेवी संग दूसरी शादी रचा ली थी.

बोनी ने अपने नए इंटरव्यू में पर्सनल लाइफ पर खुलकर बात की है. उनका कहना है उन्होंने श्रीदेवी संग रिश्ते को कभी पहली पत्नी मोना से छिपाया नहीं था. बोनी ने यहां तक कहा कि उनकी और श्रीदेवी की शादी की रिंग मोना ने खरीदी थी.

बोनी कपूर ने किया खुलासा
बोनी ने चंदा कोचर को दिए इंटरव्यू में मोना संग अपने रिश्तों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें सबकुछ सच-सच बता दिया था. फिल्ममेकर बोले- मैंने मोना के सामने श्रीदेवी के लिए अपने प्यार को कुबूल किया था. इसके बाद बोनी ने अपनी रिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा- इसे देखो, मैंने ये जो रिंग पहनी है और वो अंगूठी जो श्रीदेवी पहनती थीं, ये दोनों रिंग मोना ने खरीदी थी. मैंने मोना को खुले दिल से अपनी फीलिंग बता दी थी. तभी तो मोना ने अर्जुन और अंशुला को बिना मेरे और दूसरे बच्चों (जाह्नवी-खुशी) के प्रति नफरत फैलाए पाला. हालांकि बोनी ने ये जरूर माना कि पहली फैमिली से दूर होने की वजह से उनके बच्चों को मुश्किलें झेलनी पड़ी थीं. 

अर्जुन का पापा के नाम इमोशनल लेटर
बोनी ने बताया कि उनके पास आज भी अर्जुन का एक इमोशनल लेटर है, जिसमें अर्जुन ने मुझसे पूछा था- आप घर क्यों नहीं आते? मुझे बहुत बुरा लगता था. लेकिन मैं क्या कर सकता था? मैं बंटा हुआ था. एक तरफ मेरी पत्नी (श्रीदेवी) थीं, दूसरी तरफ मेरे बच्चे थे. मैं श्रीदेवी को नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वो बिल्कुल अकेली थीं. उनके पेरेंट्स गुजर चुके थे. लेकिन मेरे बच्चों के पास कम से कम उनकी मां मोना थीं. वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे थे.

बोनी ने की पहली पत्नी की तारीफ
बोनी ने कहा, मुझे एक चॉइस करनी थी. मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, उस समय शायद और भी ज्यादा. लेकिन मुझे हालात को संभालने के लिए मजबूत बनना पड़ा. मैं अपने सभी बच्चों से प्यार करता हूं. मैं अपनी पहली पत्नी का सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को एक-दूसरे के खिलाफ नहीं किया था. बच्चों को बुरा लगता था क्योंकि वे अपनी मां की तकलीफ देख रहे थे. मैं इन बातों को समझता हूं. लेकिन आज मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं क्योंकि मेरे चारों बच्चे (अर्जुन, अंशुला, जाह्नवी और खुशी) साथ हैं.

