रणबीर कपूर ले रहे Netflix पर एंट्री! वीडियो को देख फैंस हुए बेताब

महामारी के दौरान पूरा देश घर में बंद है. बॉलीवुड सितारों के भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर भी रोक लग गई है. जहां बड़े पर्दे पर काफी समय से फिल्में रिलीज नहीं हो रही हैं, तो वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म को लोगों ने मनोरंजन का साधन बना दिया है. बॉलीवुड के बड़े सितारे भी डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं. सेलेब्स भी अपने फैंस को खुश रखने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं.

नेटफ्लिक्स ने शेयर किया रणबीर का वीडियो

ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में रणबीर आखिर में कहते सुनाई देते हैं- जल्द मिलते हैं. उनकी इस लाइन के बाद उनके फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

ये वीडियो रविवार को रिलीज किया गया है. इसमें वीडियो में रणबीर नेटफ्लिक्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं. वीडियो में रणबीर कहते हैं, "नेटफ्लिक्स पर है एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस, कार्टून...यानी फैमिली के लिए पूरा एंटरटेनमेंट, अभी आप सब बिजी हो तो मिलते हैं, क्रिकेट के बाद'.

उनकी इन लाइन की वजह से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म में डेब्यू करने जा रहे हैं. वीडियो में रणबीर खुद का शॉट ओके होने का वेट कर रहे होते हैं. लेकिन तभी उन्हें लगता है कि सभी क्रिकेट देखने में व्यस्त हैं, जिसके बाद वे जो अनाउंसमेंट करने वाले थे उसे क्रिकेट खत्म होने तक के लिए टाल देते हैं और आखिर में कहते सुनाई देते हैं- See You Soon.

फैंस ने किया रिएक्ट

इस वीडियो को देखने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड और खुश नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "काश ये बात सच हो जाए" वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "रणबीर प्लीज ओटीटी प्लेटफार्म पर डेब्यू कर लो". इसके अलावा कुछ ने वेटिंग लिखा तो कुछ ने हार्ट इमोटिकॉन शेयर कर प्यार बरसाया.

रणबीर कपूर वर्कफ्रंट

रणबीर कपूर के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनको पिछली बार फिल्म संजू में देखा गया था, जो बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की बायोपिक थी. रणबीर को इस किरदार के लिए खूब सराहा गया था. अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो एक्टर अब फिल्म ब्रह्मास्त्र में दिखाई देंगे, जिसमें उनके साथ आलिया भट्ट भी अहम किरदार निभाएंगी. फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट हैं.