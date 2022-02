Russia Ukraine Crisis: रूस-यूक्रेन हमले का Bobby Deol के पास है सॉल्यूशन, वीडियो देख फैन्स बोले- जादूगर बॉबी

रूस और यूक्रेन के बीच घमासान जारी है. रूस ने गुरुवार की सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक कर दिया है. यूक्रेन के आसमान पर पुतिन के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं. हमले की शुरुआत यूक्रेन के अलग-अलग हिस्सों में धमाके से हुई. तीन जगहों से रूसी सेना यूक्रेन में घुसी है. पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लाइन, लोगों का सूटकेस लेकर मेट्रो और ट्रेन में ट्रैवल करना लगातार बढ़ता नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर भी रूस-यूक्रेन हमले की चर्चा जारी है.

वायरल हो रहा बॉबी देओल का वीडियो

इसी बीच ट्विटर पर मशहूर पेज बॉबीवुड ने बॉबी देओल का एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा, "यह उस जमाने का वीडियो है, जब भगवान बॉबी ने अकेले रूसी आर्मी को हैंडल किया था." फैन्स के बीच इस वीडियो की खूब चर्चा हो रही है. हर कोई अपना मूड बेहतर करने के लिए इस देख रहा है. यहां तक की री-ट्वीट कर अपनी राय रख रहा है.

Throwback to the time when Lord Bobby singlehandedly deceived the Russian Army pic.twitter.com/jQJ0bR0dRF — Bobbywood (@Bobbywood_) February 22, 2022

There is always a Bobby clip relevant as per the current affairs February 22, 2022

Ultra modern gadget, yet remote has to be pointed towards the direction. Indian remote. — Anand Shukla (@ElixirAnand) February 23, 2022

बॉबी देओल की यह क्लिप फिल्म 'प्लेयर' की है. यह फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई थी. इसमें वह अकेले रूसी जवानों का खात्मा कर देते हैं. सोशल मीडिया पर बॉबी की यह क्लिप जमकर वायरल हो रही है. फैन्स एक्टर को 'भगवान' का दर्जा दे रहे हैं. उनका कहना है कि बॉबी सच में एक 'जादूगर' हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, फैन्स बॉबीवुड पेज के पीछे के चेहरा की भी सराहना कर रहे हैं.

एक फैन ने लिखा, "हमेशा ही हर चीज के लिए बॉबी देओल की एक क्लिप होती है और लेटेस्ट मुद्दों पर यह सटीक भी बैठती है." एक और फैन ने लिखा, "अल्ट्रा मॉडर्न गैजेट. बस कमी यह रह गई कि बॉबी को रिमोट सही दिशा में रखना चाहिए था. भारतीय रिमोट." जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल यूक्रेन ने दूसरे देशों के साथ-साथ पीएम मोदी से भी मदद मांगी है. वहीं, अमेरिका ने रूस को चेताया है. चीन ने मामले को शांति से सुलझाने की गुजारिश की है. UN में रूस ने हमले पर अपना पक्ष भी रखा है. इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा घोषित विशेष अभियान यूक्रेन के लोगों की रक्षा के लिए हैं जो वर्षों से पीड़ित हैं. हमारा लक्ष्य यूक्रेन को नरसंहार से मुक्त करना है.