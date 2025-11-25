किसी ने सच ही कहा कि जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन अपने पीछे चाहने वाले और यादें छोड़ जाते हैं. धर्मेंद्र भी उन कलाकारों में थे, जो अपने पीछे तमाम यादें छोड़ गए हैं. धर्मेंद्र ने अपनी एक्टिंग से दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया. अब उनके जाने के बाद कई पुराने वीडियोज वायरल हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज बताते हैं कि वो जितने अच्छे अभिनेता थे, उतने ही अच्छे पति, पिता और इंसान भी थे.

जब धर्मेंद्र के सामने रो पड़े बॉबी

एक अवॉर्ड शो में धर्मेंद्र अपने बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ देखे गए थे. इवेंट में सनी ने पापा धर्मेंद्र को लेकर कहा था कि बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है. मेरे पीछे पापा हैं और मेरे पापा से बढ़कर कुछ और नहीं है.

सनी के बाद बॉबी ने भी अच्छी लाइफ-करियर के लिए पापा का शुक्रिया किया. वो कहते हैं कि मैं बस यही कहना चाहता हूं कि मैं यहां हूं, मेरे पापा की वजह से. वो बेस्ट हैं. इतना कहकर बॉबी स्टेज पर रो पड़ते हैं और धर्मेंद्र उन्हें गले लगाकर दुलारते हैं.

बेटों की बात सुनने के बाद धर्मेंद्र ने इवेंट में मौजूद ऑडियंस से कहा कि यकीन है कि आप मुझे दिल से निकालेंगे नहीं. देओल परिवार का ये वीडियो फैन्स को इमोशनल कर रहा है.

बिग बॉस में किया था डांस

धर्मेंद्र, सलमान खान संग खास बॉन्ड शेयर करते थे. वो सलमान को अपना बेटा मानते थे. सलमान से प्यार की वजह से धर्मेंद्र कई बार बिग बॉस के मंच पर भी आए. बिग बॉस 17 में धर्मेंद्र ने बिग बॉस के मंच पर बॉबी देओल की फिल्म एनिमल के जमाल कुडू सॉन्ग पर डांस किया था. अपने डांस मूव्स और एनर्जी से उन्होंने फैन्स का दिल जीत लिया था.

बॉबी को सता रही थी पापा की चिंता

हाल ही में बॉबी देओल ने एक पॉडकास्ट में अपने धर्मेंद्र की बढ़ती उम्र को लेकर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा था कि मेरे पापा जैसा कोई नहीं है. वो बहुत अच्छे इंसान हैं. हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है. अब मैं उनको देखता हूं, तो लगता है कि वो बूढ़े हो रहे हैं. मुझे अपने पेरेंट्स को खोने से डरता लगता है. मैं नहीं चाहता कि वो मुझे कभी छोड़कर जाएं.

बॉबी का ये डर सच साबित हो चुका है. धर्मेंद्र दुनिया छोड़कर जा चुके हैं. फैन्स का दिल ये सोचकर बैठ जा रहा है कि अब वो अपने चहेते स्टार को नहीं देख पाएंगे. धर्मेंद्र की बातें, तस्वीरें और वीडियोज उनकी याद बनकर सामने हैं, जो फैन्स को इमोशनल कर रही हैं.

