बॉबी देओल के बचपन के विलेन थे मोस्ट वॉन्टेड रंगा-बिल्ला, घर से बाहर निकलना था मुश्किल

बॉबी देओल आज के समय में बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार में से एक हैं. उनके लगातार प्रोजेक्ट्स ऑडियंस की वाहवाही लूट रहे हैं. हाल ही में आई आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में भी उनकी परफॉरमेंस को काफी सराहा गया. अब अपनी सक्सेस को एन्जॉय कर रहे बॉबी देओल ने अपनी फिल्मी जर्नी पर खुलकर बात की है.

बचपन में क्यों पाबंदियों में रहे बॉबी देओल?

बॉबी ने हाल ही में राज शमानी संग बातचीत की जिसमें एक्टर ने अपने बचपन के दिनों को भी याद किया. उन्होंने बताया कि उनके पिता धर्मेंद्र और मां प्रकाश कौर ने उनपर बचपन में काफी बंदिशें लगाई थीं. उन्हें स्कूल के बाद घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था. उन्हें स्वतंत्र होकर जीने में काफी समय लगा. जब उनसे पूछा गया कि उनपर क्यों इतनी पाबंदी लगाई थी, तो इसपर बॉबी देओल ने कहा, 'मेरे पापा मेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव थे, मैंने साइकिल भी घर के अंदर चलानी सीखी थी.'

'जब मैं छठी क्लास में था, तब मेरे एक दोस्त को किडनैप कर लिया गया था. उसका हाथ टूट चुका था, हाथ में प्लास्टर था. लेकिन जितने भी लोगों किडनैप हुए थे, उनमें वो सबसे खुशकिस्मत था. बिल्ला और रंगा के बीच कुछ गड़बड़ थी. वो रंगा के साथ था और पुलिस उनपर नजर रखे हुए थी. वो भाग गया और मेरे दोस्त को एक पान की दुकान पर छोड़ गया. दुकानदार ने उससे पूछा कि वो कहां रहता है और उसे घर ले आया.'

Advertisement

बॉबी देओल पर था किस चीज का खतरा?

बॉबी ने आगे बताया, 'फिर पुलिस मेरे घर आई. उन्होंने मेरे पापा को बताया कि मेरा दोस्त सुरक्षित है, लेकिन बिल्ला और रंगा ने उनसे पूछा कि उसके स्कूल में और कौन-कौन है, और उन्होंने मेरा नाम लिया. उसके बाद मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया. मैं स्कूल से लौट आया और बस. कॉलेज में जब मेरे दोस्तों ने घर पर पार्टियां करनी शुरू की, तो मुझे जाने की इजाजत नहीं थी. मेरे लिए रात 9 बजे का कर्फ्यू था. मैं दोस्तों के घर जाता, उनकी पार्टियों की तैयारी में मदद करता और चला आता.'

बॉबी बताते हैं जब रंगा और बिल्ला को फांसी लगी, तब भी उनपर धर्मेंद्र ने पाबंदियां लगाई हुई थीं क्योंकि वो अपने बेटे को लेकर काफी चिंतित थे. जबकि उनका दोस्त, जो रंगा-बिल्ला द्वारा पकड़ा गया, वो भी पार्टियां करता था. लेकिन बॉबी को घर से बाहर ज्यादा समय तक जाने की इजाजत नहीं मिलती थी. बॉबी का कहना है कि उनके पेरेंट्स ने काफी समय तक उन्हें बंदिशों में रखने की कोशिश की.

बात करें बॉबी देओल के प्रोजेक्ट्स की, तो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के बाद वो यश राज फिल्म्स के 'स्पाई यूनिवर्स' की फिल्म 'आल्फा' में नजर आएंगे. इसके बाद उनकी अनुराग कश्यप संग फिल्म 'बंदर' भी आएगी.

---- समाप्त ----