scorecardresearch
 

Feedback

गाल‍ियां देता है अमाल मलिक, बोलीं तान्या, मगर नीलम के सवाल से बोलती हुई बंद

तान्या मित्तल ने सिंगर अमाल मलिक संग अपने बॉन्ड पर फरहाना भट्ट से कहा है कि उनके मन में सिंगर को लेकर कभी फीलिंग्स नहीं हैं. बल्कि उन्हें अमाल का बर्ताव पसंद नहीं आता है.

Advertisement
X
अमाल के लिए तान्या के दिल में है फीलिंग्स? (Photo: Screengrab)
अमाल के लिए तान्या के दिल में है फीलिंग्स? (Photo: Screengrab)

तान्या मित्तल पिछले कुछ वक्त से बिग बॉस हाउस में हर किसी के निशाने पर हैं. उनके करीबी दोस्त रहे अमाल मलिक और शहबाज बदेशा ने उनसे दूरी बना ली है. अमाल इस बीच कई बार तान्या पर वार कर चुके हैं. वो उनकी दोस्ती को फेक बताते दिख रहे हैं. अब अमाल संग अपने रिश्तों पर तान्या ने चुप्पी तोड़ी है.

क्या है अमाल मलिक के लिए तान्या मित्तल की फीलिंग्स?स

हाल ही में आए एपिसोड में जब कैप्टेंसी वाला टास्क हुआ, तब उसी दौरान तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट आपस में बातचीत करते नजर आए. अमाल इस टास्क को जीतकर घर के नए कप्तान बने. फिर घरवालों ने तान्या और अमाल के रिश्ते पर बातें करनी शुरू की. जिसपर तान्या ने फरहाना से कहा कि उनके मन में सिंगर को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं हैं. बल्कि उन्होंने कभी अमाल से फ्लर्ट नहीं किया है.

सम्बंधित ख़बरें

Tanya Mittal For Amaal Mallik
शादीशुदा शख्स को डेट कर रहीं तान्या? नीलम ने खोली पोल, हैरान हुईं कुनिका 
Ashnoor Kaur mimics tanya mittal in BB house
बिग बॉस के घर का बदला माहौल, अशनूर ने उतारी तान्या की नकल 
Amaal Mallik and Tanya Mittal friendship broken
'सच्चाई का प्रोपेगेंडा...', अमाल ने तोड़ा रिश्ता, रो पड़ीं तान्या, BB में मचा बवाल 
Amaal Mallik के प्यार में Tanya Mittal? बयां की फीलिंग्स 
Tanya Mittal For Amaal Mallik
अमाल के प्यार में तान्या मित्तल? फरहाना ने उठाए सवाल, कुनिका ने उड़ाया मजाक 

तान्या ने कहा, 'मैं एक नेता को डेट करूंगी, ना कि किसी सिंगर को. मैं जिस लड़के से फ्लर्ट करूंगी ना, उससे हेलीकॉप्टर से फूल गिरवाऊंगी. यहां अमाल से थोड़ी ना फ्लर्ट करूंगी, जिसको अपनी भाषा पर काबू नहीं है. गाली देता है, चिल्लाता है, इससे मैं फ्लर्ट करूंगी? मेरी समझदारी कहां गई है.'

Advertisement

तान्या की बातों पर फरहाना ने कहा कि उन्हें हैरानी होगी अगर अमाल इस शो के विजेता बनेंगे. उनका जिंदगी से भरोसा उठ जाएगा. तान्या ने आगे कहा कि अमाल का बर्ताव घर के हालात के मुताबिक बदलता रहता है. वो घरवालों के सामने अलग-अलग तरीके से बर्ताव करते हैं.

दोस्त नीलम से क्या बोलीं तान्या मित्तल?

इस वाकये के बाद, तान्या मित्तल को अपनी दोस्त नीलम गिरी के साथ देखा गया. मेकर्स ने उनकी बातचीत का प्रोमो रिलीज किया, जिसमें तान्या नीलम को बताती हैं कि कुनिका ने उनसे पूछा कि क्या अमाल के लिए उनके मन में कोई फीलिंग्स हैं? जिसपर नीलम ने कहा कि तान्या, सिंगर का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखती थीं. लेकिन तान्या का मानना है कि उनकी आंखें वक्त रहते खुल चुकी हैं.

आगे देखा गया कि नीलम ने तान्या से कहा कि वो अमाल के मना करने के बावजूद, उनके कपड़ों को प्रेस करती थीं. वो सिंगर का ज्यादा ख्याल रखने लगी थीं. मगर तान्या के मुताबिक, वो अपनी दोस्ती निभा रही थीं. हालांकि नीलम ने तान्या से कहा कि उन्हें उनकी सफाई नहीं सुननी है. अब देखना होगा कि अमाल और तान्या का रिश्ता बिग बॉस हाउस में क्या नया मोड़ लेता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement