scorecardresearch
 

Feedback

बिग बॉस 19 का पहला वीकेंड का वार होगा स्पेशल, सलमान खान संग दिखेंगे टाइगर श्रॉफ, मिलेगा बड़ा सरप्राइज

बिग बॉस 19 का पहला वीकेंड का वार इस बार खास होने वाला है. शो में बागी 4 का प्रमोशन होगा. यूट्यूब से पहले टाइगर श्रॉफ की फिल्म का ट्रेलर देश के नंबर 1 रियलिटी शो पर दिखाया जाएगा. टाइगर श्रॉफ बिग बॉस के सेट पर नजर आएंगे.

Advertisement
X
सलमान खान के शो में होगा बागी 4 का प्रमोशन (Photo: Instagram @jiohotstarreality)
सलमान खान के शो में होगा बागी 4 का प्रमोशन (Photo: Instagram @jiohotstarreality)

'बिग बॉस 19' का पहला वीकेंड का वार जल्द आने वाला है. शो में पहले हफ्ते में काफी कुछ हो गया है. 4 दिन में बेडरूम से खाने तक को लेकर कई लड़ाइयां हो चुकी हैं. एविक्शन और सीक्रेट रूम का ट्विस्ट भी आ चुका है. वीकेंड का वार में सलमान कंटेस्टेंट्स को कैसा फीडबैक देते हैं, ये देखना मजेदार होगा. इसके अलावा शो के कंटेस्टेंट्स को एक सरप्राइज भी मिलने वाला है. शो में बागी 4 की टीम आएगी.

कंटेस्टेंट्स को क्या मिलेगा सरप्राइज?
फिल्म 'बागी 4' के मेकर्स ने ऑडियंस तक पहुंचने के लिए खास प्लान तैयार किया है. फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला अपनी फिल्म बागी 4 का ट्रेलर 31 अगस्त 2025 को डिजिटली रिलीज करेंगे. लेकिन इससे पहले ही अब बिग बॉस 19 में इस फिल्म का ट्रेलर दिखाया जाएगा. इस न्यूज ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है. उनमें वीकेंड का वार एपिसोड को देखने की बेताबी बढ़ गई है.

सलमान खान के शो बिग बॉस 19 में टाइगर श्रॉफ, हरनाज संधू और सोनम बाजवा नजर आएंगे. यानी ट्रेलर डिजिटली रिलीज होने से पहले 30 अगस्त, शनिवार को सलमान खान की मौजूदगी में शो पर रिलीज किया जाएगा. सलमान और टाइगर को स्क्रीन पर साथ देखना भी बीबी लवर्स के लिए ट्रीट साबित होगी. टाइगर की एक्शन और थ्रिल से भरी मूवी का टीजर लोगों को काफी पसंद आया था. बागी फ्रेंचाइजी की सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है. 

तो आप कितना एक्साइटेड हैं वीकेंड का वार देखने के लिए. 

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

19 साल में पहली बार होगा ऐसा
जानकारी के मुताबिक, बिग बॉस के 19 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि किसी अपकमिंग फिल्म का ट्रेलर शो पर लॉन्च किया जाएगा. बता दें, बागी फिल्म 5 सितंबर को 2025 को रिलीज होगी. इसमें टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त का एक्शन से भरा अंदाज देखने को मिलेगा. इसके अलावा नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी 'बागी 4' में सोनम बाजवा और 2021 की मिस यूनिवर्स हरनाज संधू दिखाई देंगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Decoding how tiger shroff's absence hurt War 2, even Jr NTR can't match him
'वॉर 2' में इन वजहों से टाइगर श्रॉफ की जगह नहीं ले पाए जूनियर एनटीआर  
Sanjay Dutt,Tiger Shroff baaghi 4
'हर आशिक एक विलेन है...', 'बागी 4' का टीजर रिलीज, फिल्म में होगा भयंकर खून-खराबा 
Krishna Shroff
अमीर घराने की बेटी, ग्लैमर वर्ल्ड छोड़ बनी गांव की छोरी, देसी अंदाज दिखाकर जीतेंगी रियलिटी शो? 
Vashu Bhagnani,Tiger Shroff,Akshay Kumar
'बड़े मियां छोटे मियां' बना कर पछताया प्रोड्यूसर, बोले- अली अब्बास की गलती... 
Tiger Shroff
Bollywood Actor Tiger Shroff मुंबई में हुए स्पॉट 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement