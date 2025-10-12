'काम मिला क्या भाई...',सलमान खान का अभिनव कश्यप पर तंज, डायरेक्टर ने लगाए थे गंभीर आरोप

बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार हमेशा की तरह काफी एंटरनेटिंग होता है, क्योंकि इसमें बॉलीवुड सुपरस्टार और शो के होस्ट सलमान खान आते हैं. वो कंटेस्टेट्स न सिर्फ क्लास लगाते हैं बल्कि कई बार अपने ऊपर लग रहे आरोपों का भी इशारों इशारों में जवाब दे देते हैं. अब एक बार फिर सलमान खान ने बिना नाम लिए डायरेक्टर अभिनव कश्यप पर निशाना साधा है.

दरअसल वीकेंड का वार में रविवार को स्टैंडअप कॉमेडियन रवि गुप्ता शो में आए. इस दौरान सलमान ने सबसे पहले उनसे पूछा कि क्या उन्होंने उनकी बजाई है? तो उन्होंने ना में जवाब दिया. फिर सलमान ने उनके काम की तारीफ की. इस दौरान बातों-बातों में सलमान ने डायरेक्टर अभिनव कश्यप पर निशाना साधा.

सलमान खान ने क्या कहा?

स्टैंडअप कॉमेडियन रवि गुप्ता ने सलमान के काम की तारीफ की और कहा, 'दुनिया के सामने अपनी गलतियों को जो एक्सेप्ट कर लें, उसे सलमान खान कहते हैं.' तब सलमान खान ने कहा, 'काम से याद आया हमारे पास एक और डायरेक्टर है. दबंग इंसान, वो भी आजकल अभी मेरे साथ उन्होंने आमिर खान और शाहरुख खान को भी लेपेट लिया है. मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि पिछले वीकेंड का वार में मैंने ऐसे ही पूछा था, काम करो यार किसी को आपकी बातों में इंट्रेस्ट नहीं है. अब मैं फिर उनसे पूछना चाहता हूं कि काम मिला क्या भाई? और ऐसी हरकत करने के बार हर किसी की बुराई करोगे आप? ये जो आप नाम ले रहे हैं, ये तो लाइफ में आपके साथ काम नहीं करेंगे. जो इनके साथ जुड़े है, वो भी नहीं करेंगे.'

सलमान ने आगे कहा, 'जब हमने आपको दूसरी मूवी ऑफर की तो आपने बोला नहीं करेंगे. जो तारीफों के पूल बांधे जा रहे थे, वो सभी आपने डिस्ट्रॉय कर दिया. मुझे बुरा सिर्फ एक बात का लग रहा है कि आपने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया. अगर किसी परिवार के पीछे पड़ना है तो खुद के परिवार के पीछे पड़ो, अपने भाई के पीछे पड़े उससे प्यार करो. माता-पिता, बीवी अपने बच्चे से प्यार करो. इतना तो बनता ही है यार. वो आपके बारे में चिंता करते होंगे. अगर कोई आपको राय देता है तो सोच समझ के बोला करो. मैं आपको ग्रो करते हुए देखना चाहता हूं, आप काफी टैलेंटेड हो, अच्छा लिखते हो. ये गली मत जाओ, वापस हाइवे पर आओ.'

इसके बाद कॉमेडियन रवि गुप्ता ने कहा, 'इस एपिसोड के बाद एक और इंटरव्यू उनका आ जाएगा.' सलमान ने जवाब दिया, 'आ जाएगा, ऊपर वाला ही करेगा तुम्हारे लिए और दोस्त तुम मुझे घुटनों पर लेकर आते हो ना, मैं रोज सुबह घुटने पर जाता हू्ं, सिर्फ ऊपर वाले (भगवान) के लिए.

क्या कहा था अनुराग कश्यप ने?

दरअसल बॉलीवुड ठिकाना के साथ बातचीत में अभिनव कश्यप ने कहा था कि सलमान ने अपनी फिल्मों 'वॉन्टेड' और 'तेरे नाम' की वजह से 'छिछोरा' और 'मवाली' की इमेज बना ली थी. इसके पहले अभिनव कश्यप ने आगे कहा था, 'सलमान खान और उनके परिवार के बारे में मेरी राय वही है. वे सामान्य इंसान नहीं हैं. वे अपराधी हैं. वह जमानत पर बाहर हैं. वह एक दोषी हैं. अपराधी, अपराधी होता है.' हाल ही में एक्टर ने बॉलीवुड के 'किंग खान' पर आरोप लगाया था. उन्होंने कहा, 'शाहरुख खान को दुबई चले जाना चाहिए. वह सिर्फ समाज से 'लेते हैं', बदले में कुछ नहीं देते हैं.'

