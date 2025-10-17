'तुमको पैदा करके अफसोस...', अमाल के बयान पर फूटा टीवी की फेमस एक्ट्रेस का गुस्सा

टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 19 में हर दिन कोई न कोई नया ड्रामा देखने को मिल रहा है. पहले मालती चाहर ने नेहल के कपड़ों को लेकर भद्दा कमेंट किया तो वहीं अब अमाल मलिक ने बीते दिन अपनी सारी हदें पार कर दी. अमाल ने फरहाना भट्ट के लिए जो शब्द यूज किए, उस वजह से वो सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं. टीवी की फेमस एक्ट्रेस ने भी अमाल की अलोचना की है.

दरअसल बीते एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क हुआ. इस टास्क में सभी घरवालों को एक दूसरे के परिवार की चिट्ठी मिलने वाली थी. जो दूसरे की चिट्ठी फाड़ेगा, वो कैप्टेंसी का दावेदार बन जाएगी और जो नहीं फाड़ेगा, वो कैप्टेंसी की रेस से बाहर हो जाएगा. शुरू में कई कंटेस्टेंट्स ने एक दूसरे की चिट्ठी दी, लेकिन फरहाना ने नीलम गिरी की चिट्ठी फाड़ दी. इसके बाद पूरे घर में बवाल हुआ.

“Tumhare gharwale tumko paida karke afsoos kar rahe honge” whatttttttt?????

Seriously?

“Tu aur teri mummy dono bgrade”

Muh se khana cheen lena.. Why all these reactions? For a letter?

अब सही ग़लत और अच्छाई का पाठ कोई नहीं पढ़ायेगा ?#BiggBoss19 @ColorsTV — Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) October 16, 2025

फरहाना पर भड़के अमाल

चिट्ठी फटने के बाद अमाल और फरहाना का जमकर झगड़ा देखने को मिला. पूरा घर फरहाना भट्ट के खिलाफ चला गया. अमाल ने फरहाना की खाने की प्लेट छीन ली. इसके बाद फरहाना ने उन्हें बी-ग्रेड इंसान कहा. इसके बाद अमाल भी चुप नहीं रहे, उन्होंने फरहाना से कहा, 'तुझे सी-ग्रेड और पोर्न फिल्मों में भी मौका ना मिले. अगर मैं अपनी पर आया तो तेरी मां को तुझे बचाना आना पड़ेगा. तू और तेरी मां दोनों बी-ग्रेड हैं.

काम्या पंजाबी ने की आलोचना

बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट और टीवी की फेमस एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने अमाल मलिक पर तगड़ा निशाना साथा है. एक्ट्रेस ने लिखा, 'तुम्हारे घरवाले तुमको पैदा करके अफसोस कर रहे होंगे. क्या.... तू और तेरी मम्मी दोनों बी-ग्रेड??? मुंह से खाना छीन लेना... सिर्फ एक लेटर के लिए ऐसा रिएक्शन? अब सही गलत और अच्छाई का पाठ कोई नहीं पढ़ायेगा?

वहीं आगे एक्ट्रेस ने लिखा, 'नीलम बचाओ आंदोलन में कौन-कौन घर चला गया, जल्दी-जल्दी बताओ और अब नीलम का लेटर आंदोलन शुरू हो गया. अरे टास्क था.. टास्क लाइफ या डेथ सिचुएशन नहीं. लेटर ना फाड़ा हो, जैसे वेंटिलेटर ऑफ कर दिया हो.



