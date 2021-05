कोरोना मरीजों को प्लाज्मा डोनेट करने को लेकर हिमांशी ने किया ट्वीट, मगर हो गईं ट्रोल

कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हर तरफ हाल बहुत बुरा हो रखा है. किसी मरीज को बेड नहीं मिल रहा है तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशान है. ऐसी हालत में देश के लोग युनाइट होते नजर आ रहे हैं. हर कोई एक दूसरे की मदद को हाथ बढ़ाता नजर आ रहा है. क्रिकेटर्स हों या एक्टर्स सभी किसी ना किसी तरह से लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. हाल ही में बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट हिमांशी खुराना ने भी ऐसा करने की ठानी. मगर ट्रोल हो गईं.

हिमांशी ने कहा वो करना चाहती हैं मदद

कोरोना मरीजों की तड़प हिमांशी खुराना से भी नहीं देखी गई. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- मैं सोच रही थी कि वैक्सीनेशन से पहले प्लाज्मा डोनेट करूं. मगर हॉस्पिटल इसका बहुत पैसा चार्ज करते हैं. अगर हम प्लाज्मा फ्री में डोनेट कर रहे तो हॉस्पिटल भी क्या फ्री में प्लाज्मा देगा. अब हिमांशी ने अपनी ओर से तो मंशा सही जाहिर की मगर उन्हें ट्रोल का सामना भी करना पड़ा.

क्यों नेकी की बात पर भी ट्रोल हुईं हिमांशी

बता दें कि हिमांशी खुराना को सितंबर में कोरोना हुआ था. ऐसे में लोगों ने उन्हें ये बात याद दिलाई और कहा कि इतना लंबा ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए. साथ ही अस्पताल द्वारा प्लाज्मा फ्री में देने की बात पर भी वे अलग से ट्रोल हुईं. इसपर भी उन्हें लोग ज्ञान देते नजर आए कि प्लाज्मा की मेंटेनेंस में चार्ज लगता है.

I was thinking will donate my plasma before vaccination but hospital gonna charge so much agar hum plasma free me donate kar rahe hospital bhi free plasma dega 😟#HimanshiKhurana