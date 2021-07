जब एक साथ नजर आए बॉलीवुड के खलनायक और सिंघम, पर्दे पर सुपरहिट रही जोड़ी

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ स्टार्स की जोड़ियां ऐसी हैं जो जब भी सिल्वर स्क्रीन पर सामने आती हैं तो भरपूर मनोरंजन करती हैं. भले ही फिल्म का अंजाम जो भी हो, मगर ऑडियंस का सारा ध्यान उन जोड़ियों पर होता है. गुजरे जमाने में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी, अमिताभ बच्चन के साथ ही विनोद खन्ना या ऋषि कपूर की जोड़ी, सलमान खान-शाहरुख खान की जोड़ी, नसीरुद्दीन शाह-ओम पुरी की जोड़ी या फिर अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जोड़ी.

जब भी ये एक्टर्स साथ में आते हैं तो फुल एंटरटेनमेंट होता है. इसी फेहरिश्त में एक जोड़ी और भी है. वो है अजय देवगन और संजय दत्त की जोड़ी. दोनों ही अपने आप में बड़ा नाम हैं और लगभग 3 दशक से फिल्मों में सक्रिय भी हैं. हाल ही में भुज का ट्रेलर रिलीज किया गया है. इस फिल्म में भी दोनों स्टार्स ने साथ में स्क्रीन शेयर की है. बता रहे हैं वो मौके जब एक साथ नजर आए बॉलीवुड के खलनायक और सिंघम.

