अली गोनी ने लिया ट्विटर से ब्रेक, बहन को लेकर यूजर्स ने कहीं निगेटिव बातें

टीवी एक्टर अली गोनी को बिग बॉस के बाद से खूब फेम मिल रहा है. शो के बाद से अली की फैन फॉलोइंग में काफी बढ़ोतरी हुई है. अली गोनी की बहन इल्हम भी काफी चर्चा में रहती हैं. हाल ही में अली गोनी की बहन को ट्रोल्स का सामना करना पड़ा. कुछ यूजर्स ने अली की बहन को लेकर निगेटिव बातें लिखीं. ये अली गोनी को पसंद नहीं आया. उन्होंने ट्विटर से ब्रेक लेने का फैसला लिया है.

अली गोनी ने किया ये ट्वीट

अली गोनी ने ट्वीट कर लिखा- मैं कुछ समय के लिए ट्विटर से ब्रेक ले रहा हूं. मेरे लोगों के लिए बहुत सारा प्यार. वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा- मैंने देखा कि कुछ अकाउंट्स मेरी बहन को गाली दे रहे हैं. निगेटिव चीजें बोल रहे हैं. मैं चीजों को इग्नोर कर देता हूं. लेकिन ये ऐसा कुछ है जिसे में इग्नोर नहीं कर सकता. मेरी फैमिली को यहां पर मत लाओ. मैं बहुत गुस्से में हूं, मैं अपना अकाउंट भी डिलीट कर सकता हूं.

Saw some accounts abusing my sister and saying negative things.. I use to ignore things.. but this is something I can’t ignore. Bloody don’t u dare drag my family here… I m so angry right now I might delete my account.. hell with this