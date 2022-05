Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office Collection Day 7: 100 करोड़ से दो कदम दूर भूल भुलैया 2, बनेगी कार्तिक आर्यन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की फिल्म भूल भुलैया 2 (Bhool Bhulaiyaa 2) की दमदार कमाई बॉक्स ऑफिस पर जारी है. इस फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता हो गया है और ये फिल्म 100 करोड़ रुपये के बड़े आंकड़े को क्रॉस करने के लिए तैयार है. हफ्तेभर में भूल भुलैया 2 को जबरदस्त कमाई करने का मौका मिला है. दर्शकों को ये फिल्म खूब पसंद आ रही हैं. साथ ही इस फिल्म ने कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की धाकड़ (Dhaakad) को धूल चटा दी है. धाकड़ 6 दिन में 4 करोड़ तक कमाने में कामयाब नहीं हो सकी है.

भूल भुलैया 2 ने कमाए इतने करोड़

डायरेक्टर अनीस बज्मी की बनाई भूल भुलैया 2 के सांतवें दिन का कलेक्शन सामने आ गया है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गुरूवार को 7.27 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इसी के साथ फिल्म की टोटल कमाई 92.05 करोड़ रुपये हो गई है. धीरे-धीरे यह फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े के पास बढ़ती जा रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि रिलीज के दूसरे हफ्ते में भूल भुलैया 2, 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले लेगी.

#BhoolBhulaiyaa2 will emerge #KartikAaryan 's HIGHEST GROSSING FILM in Weekend 2 [will surpass #SonuKeTituKiSweety lifetime biz]... SUPER-HIT... [Week 1] Fri 14.11 cr, Sat 18.34 cr, Sun 23.51 cr, Mon 10.75 cr, Tue 9.56 cr, Wed 8.51 cr, Thu 7.27 cr. Total: ₹ 92.05 cr. #India biz.

'BHOOL BHULAIYAA 2' WILL BE 5TH FILM TO CROSS ₹ 💯 CR IN 2022...

⭐ Feb: #GangubaiKathiawadi

⭐ March: #TheKashmirFiles

⭐ March: #RRR [dubbed in #Hindi]

⭐ April: #KGF2 [dubbed in #Hindi]

⭐ May: #BhoolBhulaiyaa2 will hit ₹ 💯 cr in Weekend 2

Nett BOC. #India biz. pic.twitter.com/TJqMiyt8mm