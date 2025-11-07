scorecardresearch
 

मुश्किल में बीता मेनोपॉज फेज, एक्ट्रेस का छलका दर्द, बोली- हर छोटी बात पर रोती थी

बॉलीवुड की चहेती एक्ट्रेस भाग्यश्री फैन्स के साथ कनेक्टेड रहती हैं. पर्सनल लाइफ अपडेट्स वो अक्सर ही सोशल मीडिया पर देती नजर आती हैं. इस बार भाग्यश्री ने मेनोपॉज पर खुलकर बात की.

भाग्यश्री ने की मेनोपॉज पर खुलकर बात (Photo: Instagram/bhagyashree.online)
सलमान खान की हीरोइन रह चुकीं भाग्यश्री फैन्स के बीच हिट हैं. जब-जब वो पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई अपडेट देती हैं तो फैन्स खुश हो जाते हैं. लेकिन इस बार भाग्यश्री ने मेनोपॉज पर खुलर बात की है. हसबैंड्स से गुजारिश की है कि वो अपनी पत्नी के साथ काफी अटेंशन से पेश आएं. साथ ही उनकी हर छोटी बात पर ध्यान दें. 

भाग्यश्री ने की मेनोपॉज पर बात
भाग्यश्री ने अपनी बात को शुरू करते हुए सबसे पहले एक अच्छी सी लाइन बोली. वो ये कि हर जन्म में साथ देने का वादा करने वाले के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूं. क्या वो अपनी पत्नी को सच में समझते हैं? भाग्यश्री ने इस बीच ये भी कहा कि जो लोग भी उनके इस वीडियो को देख रहे हैं वो खफा न हों. बल्कि इस बात पर गौर करें कि उन्हें अपनी पत्नी की हर छोटी बात पर ध्यान देना है. क्योंकि शायद ये पेरीमेनोपॉज का लक्षण हो सकता है. 

भाग्यश्री ने कहा कि इस दौरान एक महिला के लिए दिमाग और बॉडी को एक साथ रख पाना बहुत मुश्किल हो सकता है. भाग्यश्री ने फैन्स से गुजारिश की कि वो अपनी पत्नी के प्रति जागरूक रहें. उनकी हर छोटी चीज का ख्याल रखें. और किसी भी बात या चीज को पर्सनली न लें. शायद आपकी पत्नी बहुत सारे बदलाव से जूझ रही हो. उसे खुद के लिए समय की जरूरत हो. हर पुरुष इस बात पर पेशेंस के साथ और काइंडनेस के साथ डील करे. उस समय उनकी पत्नी को क्या चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करें. 

वीडियो को खत्म करते हुए भाग्यश्री ने कहा- पुरुषों, आप एक पल के लिए रुको. अपने प्यार को एक अलग तरह से देखने की कोशिश करो. उस प्यार को ग्रो करने की कोशिश करो. इस बात पर ध्यान दो कि कहीं आपकी पत्नी बदल तो नहीं रही है. आप लोग थोड़ा ज्यादा उनपर ध्यान दो. उनकी सोच को समझने की कोशिश करो. एक महिला के शरीर के अंदर हॉर्मोनल बदलाव उसे खराब कर सकता है. पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में वो टूट सकती है. रो सकती है. 

एक महिला को पीरियड्स में दर्द से ज्यादा और प्रेग्नेंसी में मूड बदलने से ज्यादा मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज में दिक्कतों से गुजरना पड़ सकता है. आज की दुनिया इन चीजों को सीखने की कोशिश में जुटी है, इसका सॉल्यूशन निकालने में जुटी है, महिला को परिवार से क्या चाहिए, उसके अपने उसके पास रहें. बस इन चीजों पर ध्यान दो. 

बता दें कि फैन्स का भाग्यश्री को इस वीडियो पर काफी सपोर्ट मिल रहा है. 

