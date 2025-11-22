टीवी पर मचाया धमाल, अब 'भाबीजी घर पर हैं' करेगा थिएटर में कमाल, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से ‘भाबीजी घर पर हैं’ भारत का सबसे प्यारा कॉमेडी शो बना हुआ है. आसिफ शेख, रोहिताश गौर, शुभांगी अत्रे और बाकी कलाकारों ने अपने आइकॉनिक किरदारों से करोड़ों दिल जीते हैं. विभूति जी का चार्म, तिवारी जी का ड्रामा, अंगूरी भाभी का 'सही पकड़े हैं', अनीता भाभी की कॉन्फिडेंट सॉफिस्टिकेशन और सक्सेना जी की 'आई लाइक इट' वाली पागलपन भरी कॉमेडी ने हर उम्र के दर्शकों को हंसाते-हंसाते लोटपोट कर दिया. देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाले और सबसे चहेते टीवी शोज में से एक होने के नाते, इसका दर्शकों से जुड़ाव हर साल और गहरा होता गया है.

और पढ़ें

जल्द आएगी भाबी जी फिल्म

अब भारतीय टेलीविजन के इतिहास में पहली बार कोई टीवी पर चल रहा सीरियल, सिनेमा के पर्दे पर उतरने जा रहा है. जी सिनेमा और जी स्टूडियोज लेकर आ रहे हैं- ‘भाबीजी घर पर हैं फन ऑन द रन’ फिल्म, जो 6 फरवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी. ये फिल्म आपके चहेते किरदारों को बड़े पर्दे पर एक धमाकेदार, हंसी से भरपूर एडवेंचर में लेकर आएगी. साथ ही उस कॉमेडी यूनिवर्स को और बड़ा करेगी जिसे लाखों-करोड़ों लोग प्यार करते हैं.

मौजूदा कलाकारों के साथ जुड़ रहे हैं हिंदी बेल्ट के तीन सबसे धमाकेदार कलाकार- रवि किशन, मुकेश तिवारी और निरहुआ, जिनकी बेमिसाल एनर्जी और सहज हास्य इस कॉमेडी एडवेंचर को बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएगा. तो तैयार हो जाइए ढेर सारी खलबली, बेइंतहा हंसी और पूरी तरह लोटपोट करने के लिए. ‘भाबीजी घर पर हैं फन ऑन द रन’ को जी सिनेमा ने प्रोड्यूस किया है. मेकर्स ने फिल्म का ऐलान इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए किया और लिखा, 'भाबीजी जो अब तक घर पर थीं, अब बड़े पर्दे पर आएंगी.' साथ ही इससे दो फोटोज भी शेयर की गई हैं. इस ऐलान के बाद फैंस काफी खुश हैं.

Advertisement

मार्च 2015 में शुरू हुआ ‘भाबीजी घर पर हैं’, दो पड़ोसी कपल्स- मिश्रा और तिवारी परिवार के इर्द-गिर्द घूमता है. शो में आसिफ शेख, रोहिताश गौर, शुभांगी अत्रे, विदिशा श्रीवास्तव, योगेश त्रिपाठी समेत कई कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं.

---- समाप्त ----