फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' पर बोलीं पल्लवी जोशी, 'अतीत के जख्म पता होने जरूरी हैं'

फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' विवादों में है. पल्लवी जोशी ने इस फिल्म के जरिए युवा पीढ़ी को उनके इतिहास से अवगत कराने की जरूरत पर जोर दिया है. उन्होंने बताया कि फिल्म का मकसद अतीत की छुपी हुई सच्चाइयों को सामने लाना है ताकि भविष्य में गलतियां न दोहराई जाएं. फिल्म 5 सितंबर को रिलीज हो गई है.

भारत के अतीत की छुपी सच्चाइयों को युवा पीढ़ी को बताना है- पल्लवी जोशी (Photo: Instagram/@pallavijoshiofficial)
फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' लगातार चर्चा में बनी हुई है. इसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी लगातार इसे लेकर बात कर रहे हैं. फिल्म में पल्लवी जोशी ने मां भारती का किरदार निभाया है. 16 अगस्त के दिन 'द बंगाल फाइल्स' का ट्रेलर रिलीज हुआ था. मेकर्स ने इसे कोलकाता में रिलीज करने की कोशिश की, हालांकि उन्हें रोका गया और इसके चलते लॉन्च इवेंट में बहुत हंगामा भी हुआ.

दर्शकों को ये सीख देना चाहती हैं पल्लवी

फिल्म को हिंसक बताया जा रहा है. सोशल मीडिया का एक हिस्सा इसे प्रोपेगंडा फिल्म भी बता रहा है. हालांकि पल्लवी जोशी का कहना है कि उन्हें अपनी फिल्मों के लिए तारीफ मिली है और वो युवा पीढ़ी को उनके अतीत से रूबरू करवाना चाहती हैं. 'द बंगाल फाइल्स' को लेकर पल्लवी जोशी ने आजतक डिजिटल से एक्सक्लूसिव बातचीत की. आइए बताएं उन्होंने क्या कहा. 

पल्लवी जोशी ने कहा, 'मुझे बोला गया कि आपकी फिल्म से हमें कुछ सीखने को मिलता है. इतिहास के ऐसे पन्ने हमको देखने को मिलते हैं और देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जो हमने छुपाया गया है. हम समझते हैं कि जो युवा हैं उनको ये जानना जरूरी है. आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ. अगर आपको पता ही नहीं है तो हो सकता है कि आगे चलकर आप कुछ ऐसी गलतियां करें, जिससे कि यही पूरी चीज दोबारा दोहराई जाए.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'तो अगर आपको आगे एक जागरूक नागरिक बनकर जीना है. अगर अपना भविष्य अच्छे से तय करना है. आप चाहते हैं कि आपका जीवन सम्पन्न हो, सुख-शांति से बना रहे, तो आपको अपना अतीत जानना बहुत जरूरी है. अगर आपको किसी ने बताया ही नहीं कि आपके साथ क्या घट चुका है और आपको किसी ने बताया ही नहीं कि कितना हिंसक मां भारती का अतीत रहा है. अगर आपको ये बताया ही न जाए कभी तो आपका क्या अतीत हो सकता है. आप क्या लेकर आगे बढ़ेंगे जीवन में. आपको अगर अपने घाव पता है तो आप दूसरों के घाव पर भी मरहम लगा सकते हैं.'

पल्लवी की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स', 5 सितंबर को रिलीज हो गई है. डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म में पल्लवी के साथ अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, सिमरत कौर रंधावा, शाश्वत चटर्जी जैसे बढ़िया कलाकारों ने काम किया है. देखना होगा कि इसे जनता का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.

