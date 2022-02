Badhaai Do Box Office Collection Day 3: वीकेंड पर राजकुमार राव-भूमि पेडनेकर की फिल्म ने किया कमाल

राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की 'बधाई दो' अपनी असाधारण कहानी और परफॉरमेंस से दर्शकों का दिल जीत रही है. वीकेंड पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार ग्रोथ दिखाई है. अपने पहले वीकेंड पर 'बधाई दो' ने 7.82 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

बधाई दो ने तीसरे दिन की इतनी कमाई

हर्षवर्धन कुलकर्णी द्वारा निर्देशित 'बधाई दो' को दर्शकों और समीक्षकों का प्यार मिल रहा है. प्यार के सीजन में इस फैमिली एंटरटेनर फिल्म ने शानदार कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. प्रसिद्ध भारतीय फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट, तरण आदर्श ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है. उन्होंने बताया कैसे कई जगहों पर नाइट शो का लाभ उठाए बिना यह फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है.

#BadhaaiDo day-wise growth...

⭐ Sat: +64.85%

⭐ Sun: +26.84%

What's heartening is the fact that the growth has come in *without* the contribution of night shows at several places... It's a known fact that night shows contribute to a strong total, especially on Fri and Sat.