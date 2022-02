Nawazuddin Siddiqui के साथ बॉलीवुड डेब्यू करेंगी कृति की बहन Nupur Sanon, सामने आया फर्स्ट लुक

कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन अपना बॉलीवुड डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. नूपुर की पहली फिल्म का ऐलान हो गया है. नूपुर सेनन की इस फिल्म में उनके हीरो नवाजुद्दीन सिद्दीकी होंगे. इस फिल्म की शूटिंग आज, वैलेंटाइन्स डे के दिन शुरू हो गई है. फिल्म से दोनों के पहले लुक्स सामने आ गए हैं. पोस्टर को शेयर करते हुए मेकर्स ने नूपुर और नवाज की जोड़ी को मिसमैच बताया है.

बॉलीवुड डेब्यू करेंगी नूपुर सेनन

पैनोरमा स्टूडियोज के बैनर तले बन रही नूपुर सेनन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म का नाम 'नूरानी चेहरा' है. इस फिल्म में नूरा और हिबा की कहानी को दिखाया जाएगा, जो एक मिसमैच जोड़ी है. यह एक क्यूट और मजेदार लव स्टोरी होने वाली है, जिसका निर्देशन Navaniat Singh करेंगे.

Fall in love with Noor and Hiba in Noorani Chehra #MismatchedCouple 👩🏻‍🤝‍👨🏿of the Year! Shooting begins today💫 pic.twitter.com/K8NIxEsBGz

#NupurSanon - who featured in music videos with #AkshayKumar - makes her big screen debut with #NooraniChehra... Produced by #KumarMangatPathak, #AarushiMalhotra, #NandiniSharma, #NeetaShah and #BharatkumarShah.